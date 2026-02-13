Cadou spectaculos de Valentine’s Day pentru Gabriela Prisăcariu. Cum și-a surprins Dani Oțil soția

Gabriela a publicat pe rețelele sociale imagini și un video în care apare alături de noua sa mașină, vizibil emoționată și încântată. Postarea a strâns rapid mii de aprecieri și comentarii, iar fanii au admirat atât gestul romantic, cât și alegerea exclusivistă.

Un Mercedes G 500, model 2025, cu pachet Brabus

Mașina primită este un Mercedes G 500, model 2025, echipat cu pachet exterior Brabus – o versiune exclusivistă, cunoscută pentru designul impunător și performanțele impresionante. Un astfel de model ajunge la un preț de aproximativ 253.000 de euro, potrivit cancan.ro.

Dani Oțil nu s-a oprit însă doar la bolidul de lux. Pentru a marca într-un mod special Ziua Îndrăgostiților, prezentatorul TV a completat surpriza cu un buchet generos de trandafiri roșii, simbol clasic al iubirii.

„Happy Valentines Day”, a scris Gabriela Prisacariu pe rețelele de socializare, alături de imaginile cu noua achiziție. „Le urez tuturor un Sfântul Valentin ca al tău”, i-a scris o persoană soției lui Dani Oțil.

Schimbări importante în viața lor

În ultima perioadă, Dani Oțil și Gabriela Prisacariu au trecut prin mai multe transformări, atât pe plan personal, cât și profesional. Cei doi au decis să se mute din casa lor din Corbeanca într-un apartament modern din București, reorganizându-și complet stilul de viață.

Povestea lor de iubire s-a consolidat în timp. După ce Dani a cerut-o în căsătorie în timpul unei vacanțe, cei doi au făcut cununia civilă în 2021, iar în 2023 au organizat o ceremonie deosebită, alături de aproximativ 100 de invitați.

