Timpul a trecut, artistul, pe numele lui real Eduard Andreianu, și-a refăcut viața alături de o tânără care i-a devenit iubită la mijlocul anului trecut, iar Elena Viscu s-a mutat la Chișinău alături de Alessia, fiica pe care o au împreună.

Recent, pentru că a fost vacanță, fosta soție a lui CRBL a venit în București, unde a stat aproximativ o săptămână. Astfel ea a fost prezentă și la vizionarea specială pentru presă și vedetă a primului episod din Power Couple, sezonul 2, care la Antena 1 se va vedea pe 13 ianuarie 2025, de la ora 20.30.

Anul trecut, Elena Viscu a participat la primul sezon al show-ului, alături de CRBL, iar acum ea ne-a oferit un interviu în exclusivitate despre schimbările din viața ei.

„Să știi, când mă uit la Power Couple, am emoții. De parcă eu sunt acolo. Pentru că știu prin ce emoții am trecut, care a fost starea. Și am văzut aceeași cazare, aceleași mese. Când am văzut prima probă din noul sezon, mi s-au înmuiat genunchii, îți jur! Pentru că mie mi-e frică de înălțime și mi-am amintit de proba aia cu podul la care am fost. Eram: «Doamne, prima probă, așa ceva»! Este wow”, a spus fosta soție a lui CBRL în exclusivitate pentru Libertatea.

Frumoasa blondă a dezvăluit că în ultimul an a învățat pe pielea ei că vorba „niciodată să nu spui niciodată” este una cât se poate de reală, dar și că a trecut printr-o perioadă de vindecare și nu se gândește momentan la un nou iubit.

„Viața m-a învățat în ultima perioadă să nu mai zic nu. Niciodată să nu spui niciodată. Las lucrurile să curgă și să meargă de la sine, pentru că știe Cel de sus ce ne rezervă. Niciodată nu știi… Sunt pregătită pentru orice, pentru viață.

Fiecare etapă din viață trebuie trăită și acordat un anumit timp. Și atunci e important să-i dai timp acestei etape, ca să poți să iei de la zero o altă etapă. Sunt sigură că, atunci când o să fie momentul, o să fie momentul”, ne-a mai dezvăluit Elena Viscu.

Nu are un nou iubit

Fosta soție a lui CRBL a mai spus pentru Libertatea că se amuză foarte tare când primește diferite propuneri de la bărbați. Ba mai mult decât atât, ea primește la birou diferite cadouri, dar niciodată nu știe de la cine.

„Am primit foarte multe propuneri din prima zi în care s-a făcut anunțul, îți jur. Eu eram praf și eram: «Pe bune? Pe bune?». Nu am dus mai departe nimic. Sunt bine. Primesc flori la birou, primesc bomboane. Nu știu de la cine. E distractiv, că nu știi de la cine e. Eu sunt o fire foarte pozitivă. Dacă ai sănătate și sănătatea psihică, nu doar fizică, că ele sunt combinate, ai tot. Știi, dacă ești bine, deja poți să faci orice.

M-am întristat când am văzut-o pe Alessia în acele momente. Dar de clacat, nu. Funcționez foarte bine în perioade de stres. E o putere și asta. Eu cred că acum Alessia este bine și o să fie din ce în ce mai bine. Adolescenții trăiesc totul mult mai intens. Astăzi am venit aici pentru că ea m-a rugat: «Mama vreau, hai! De ce nu mergem?»”, a mai dezvăluit Elena, fosta soție a lu CRBL.

