După ani de căsnicie, CRBL și Elena Viscu s-au despărțit la începutul anului trecut, iar fiica lor a rămas în grija ei. La doar o lună de la separare, cântărețul s-a afișat deja cu noua cucerire, cu Olga Guțanu, în vârstă de 23 de ani.

Atât Elena Viscu, cât și Alessia au aflat din presă că CRBL și-a refăcut deja viața amoroasă. Invitată în emisiunea „Viața fără filtru” de la Antena Stars, fosta soție a cântărețului a recunoscut că a fost deranjată de cât de rapid și-a găsit el o nouă iubită, dar nu deranjată pentru ea, ci pentru fiica lor.

„Nu am nicio problemă, sunt OK. Sunt pentru fericire. E om matur, adult, poate să facă ce vrea, și domnișoara este majoră, e OK, toată lumea poate să facă ce vrea. Ce m-a deranjat foarte mult: rapiditatea, pentru Alessia, nu pentru mine. Am mai spus, au fost mult prea multe într-un timp foarte scurt și dacă era un pic mai decalat, probabil ar fi fost mai ușor pentru Alessia”, a declarat Elena Viscu, conform Spynews.

Până la acest moment, CRBL nu i-a făcut cunoștință Alessiei cu Olga Guțanu, noua lui iubită. Cei doi au o relație stabilă de mai bine de 7 luni.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Recomandări Cătălin Coman, polițistul pensionar din sectorul 5 care și-a amenințat vecina cu moartea, rămâne fără armele de foc. „Am devenit o ţintă pentru clanurile mafiote”

„Nu, nu s-au cunoscut. Trebuie să treacă de mine mai întâi. Sunt eu cu chipul acesta foarte… zână, dar până la copil. La mine se termină tot la copil”, a mai susținut Elena Viscu.

Elena Viscu s-a mutat din România după divorțul de CRBL

Invitat recent în podcastul lui Cătălin Măruță de pe YouTube, CRBL a dezvăluit de ce el și Elena s-au despărțit, dar și cum a reacționat Alessia, fiica lor, când a aflat. „Noi am decis să divorțăm pentru că nu ne mai înțelegeam între noi, nu mai aveam sentimente, s-a rupt relația. Fără să avem motivele clasice pe care oamenii le au în minte de câte ori aud de câte un divorț. La noi nu a fost cazul. Dar așa s-a întâmplat. Alessia, destul de bulversată în situația aia. Matură și inteligentă pentru vârsta ei. I-am spus că urmează să facem treaba asta. Evident, ea a încercat să mimeze starea, să spună că înțelege. Totul pe un fundal de lacrimi. N-a fost ușor”, a spus CRBL.

„Eu pe Olga am întâlnit-o la o lună după ce am anunțat divorțul. Într-o joi, în Centrul Vechi, acolo am cunoscut-o pe Olga, într-un bar, pub. Pentru Alessia nu eram pregătit, voiam să-i spun eu. Deja se luase informația și atunci a fost foarte greu să administrez șocul pentru Alessia. Elena, fiind și ea mândră, nu putea să vină să-mi spună: «Ce faci?». Foarte greu și trist și dureros. Am avut discuții destul de serioase cu Alessia. Încă sunt în zona în care nu mă iartă, pentru că nu știe adevărul. Ea crede în continuare că eu sunt cu Olga dinainte și că poate de asta am divorțat”, a mai spus CRBL.

Recomandări Cine este mama lui Sebastian Stan. Georgeta Orlovschi a divorțat în 1984, după Revoluție s-a mutat în America și s-a recăsătorit cu Anthony Fruhauf

Artistul a făcut în fața lui Cătălin Măruță și o dezvăluire tristă și emoționantă în același timp: Elena și Alessia s-au mutat la Chișinău, în Republica Moldova, astfel că el își vede destul de rar fiica de când a divorțat.

„Elena a fost mereu destul de conservatoare. Protocolară, foarte… Se vedea și acasă, ea așa era. Eu am înțeles. Sunt convins că Elena m-a suspectat de treaba asta, că eram cu Olga înainte. Mai ales când a fost subliniată și în presă sau a venit ideea respectivă. Doar că nu poți să uiți cine sunt, că am stat împreună atâția ani, mă cunoști foarte bine. Adică, dacă aș fi fost cu cineva înainte, în timp ce eram cu tine, ți-ai fi dat seama garantat la cât mă cunoști.

Alessia e cu Elena, evident. S-a mutat la Chișinău. Da… E greu aici. Și Elena a înțeles cât de greu este. S-a mutat cu școala la Chișinău și asta înseamnă că eu o văd rar. Și greu. Povestim, ne scriem pe WhatsApp, vorbim la telefon, comunicăm. Avem zona asta de comunicare. Dar e greu și o să fie și mai greu. După 17 ani, primele sărbători fără Alessia. Și primele sărbători cu altcineva”, a mai dezvăluit CBRL.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News