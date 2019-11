De Denisa Macovei,

Anul trecut, la începutul lunii septembrie, Camelia Potec devenea mama unei fetițe, pe care a botezat-o Caelia Ioana. Deși în timpul sarcinii campioana olimpică nu părea să se fi îngrășat prea mult, imediat după ce a ieșit din spital, Potec a recunoscut că în cele 9 luni s-a îngrășat 24 de kilograme, însă spera să le dea jos mult mai repede decât le-a pus. Din păcate, procesul de slăbire nu a mers conform planului. Poate că și din cauza faptului că sportiva nu mai are 20 de ani, ci se îndreaptă spre 38, organismul Cameliei nu și-a revenit complet nici la un de când a devenit mamă.

„Am luat 24 de kilograme în sarcină, mai am două kilograme de dat jos. Am început mai serios, să zic așa, cu mișcarea pentru că pur și simplu aceste două kilograme par că s-au lipit cu totul de mine. Nu am slăbit atât de mult cum crede lumea, chiar am niște «colăcei» bine așezați”, ne-a mărturisit Camelia Potec. Totuși, faptul că este o persoană înaltă și cu o constituție atletică, face ca ochii privitorului să nu vadă micile defecte de care spune sportiva. „Am aproape de 70 de kilograme. E adevărat că și înălțimea este destul de mare, dar ca și procentaj, sunt peste limita, să zic așa, normală”.

Peste doi ani vrea să o ia de la capăt

Deși susține că dă jos cu greu kilogramele acumulate în timpul sarcinii, Camelia Potec este dispusă să mai treacă o dată prin acest proces greu de slăbire. Mai precis, fosta mare campioană vrea să rămână din nou însărcinată și peste doi ani să aibă un frățior sau o surioară pentru fiica ei Caelia Ioana.

