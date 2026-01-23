Camelia Voinea traversează o perioadă dificilă în plan personal. Fosta campioană olimpică și actuală antrenoare la CS Farul Constanța a fost anunțată public de soțul său, Claudiu Dragoș Bănescu, că divorțează, printr-un mesaj postat pe Facebook, care a stârnit numeroase reacții.

Relația celor doi a început în 2022 și a fost oficializată ulterior, însă în ultimele zile tensiunile din viața lor de familie au ajuns în atenția publicului. Totul a culminat cu un incident petrecut la Complexul Sportiv Lia Manoliu din București, unde o patrulă a Secției 9 Poliție a intervenit în urma unui apel la 112. Potrivit informațiilor apărute, apelul ar fi fost efectuat în urma unei altercații între cei doi soți.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Claudiu Bănescu a publicat un mesaj amplu pe Facebook

La scurt timp după acest episod, Claudiu Bănescu a publicat un mesaj amplu în mediul online, în care a anunțat că a decis să pună capăt căsniciei. În postarea sa, acesta a vorbit despre tensiunile din relație și a susținut că s-a simțit adesea marginalizat și umilit, folosind expresii dure pentru a descrie atmosfera din familie. Totuși, în finalul mesajului, tonul a devenit mai emoționant, acesta exprimându-și recunoștința pentru anii petrecuți împreună și pentru relația pe care a avut-o atât cu Camelia Voinea, cât și cu fiica acesteia, gimnasta Sabrina Maneca Voinea.

„Povestea mea ca soț și tată vitreg alături de Camelia Voinea și Sabrina s-a încheiat și urmează divorțul. Înainte să aduc mulțumirile de rigoare pentru acest privilegiu de a petrece patru ani frumoși alături de ele vreau să fac o mențiune foarte importantă. Această mențiune îl privește strict pe Manuel Maneca, fostul soț al Cameliei, care după ce am plecat la București, permanent timp de 3 ani a locuit cu noi în vila de la Constanța cu acceptul Cameliei bineînțeles, dar niciodată cu acceptul meu”, a transmis Claudiu Dragoș Bănescu.

Și a continuat: „În weekendurile în care ajungeam la Constanța, se dădea jos din patul nostru conjugal și cât stăteam noi acasă dormea în living. Acest personaj sinistru, membru ilustru al societății de paraziți care ne înconjoară și trăiesc printre noi, un taki-puki cu aere de machidon care până 65 și-a petrecut viața tăind frunză la câini care a lucrat doar câțiva ani la nu știu ce firmă de asigurări ca manager de departament, dar le spunea tuturor că el a fost director, se credea permanent superior în discuțiile cu și despre mine folosind apelativul țăranul sau țărăne. Într-o zi s-a aprins tărâța în el atât de tare, încât mi-a spus că e casa lui și eu să ies afară de acolo. A cui o fi casa nici nu mă mai interesează acum, dar vreau să fac această distinsă mențiune pentru domnul orășean Maneca: Nu sunt vinovat că am crescut la țară! De fapt, a fost și este o onoare”.

Incidentul care a necesitat intervenția poliției a generat numeroase speculații, însă Claudiu Bănescu a încercat să minimalizeze gravitatea situației, susținând că a fost un episod izolat și că nu s-a întâmplat nimic grav.

„Gimnastica rămâne o lume mirifică în care ele își scriu propria poveste unică în lume indiferent de scandalurile care au fost sau care vor mai veni. Incidentul de la Lia Manoliu a fost ceva izolat, de fapt nu s-a întâmplat nimic, doar o simplă și banală ceartă în familie”, a explicat fostul partener al Cameliei Voinea.

Cum a reacționat Camelia Voinea

La rândul său, Camelia Voinea a reacționat după ce mesajul soțului ei a fost preluat de presă și comentat intens în spațiul public. Antrenoarea a declarat că reacția acestuia ar fi fost determinată, cel mai probabil, de gelozie și a lăsat să se înțeleagă că lucrurile sunt mai complexe decât au fost prezentate online.

„Nu am vorbit niciodată urât la adresa soțului meu. A fost o exagerare din partea lui, probabil venită din gelozie, pentru că mi-am educat și mi-am învățat copilul să nu aibă ură pe Manuel sau pe alte persoane”, a declarat, în exclusivitate pentru Cancan.ro, Camelia Voinea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE