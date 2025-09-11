„Hai că poți!”, competiţia în care cuplurile fac spectacol, prezentată de Octavian Strunilă, are premiera pe 28 septembrie, de la 21:00, la Kanal D. Acest game show plin de probe amuzante, energie, umor de situaţie şi adrenalină, ce are la bază celebrul format internaţional „My Man Can”, îşi va deschide porţile în fiecare duminică seara, pentru a bucura întreaga familie aflată în faţa micului ecran.

În fiecare editie a show-ului patru cupluri concurează pentru premiul de 25.000 de lei (n.r. – pe editie). Competitorii îşi pun la bătaie cunoştinţele despre partener, licitând abilităţile acestuia, într-o dinamică a show-ului care îi va ţine şi pe telespectatori cu sufletul la gură.

„La ce să vă aşteptaţi? La multe râsete, la situaţii imprevizibile, la un show spectaculos, de duminică seara, care vă va descreţi frunţile! Concurenţii sunt foarte determinaţi să câştige, iar asta îi face uneori să îşi piardă cumpătul, să se grăbească. Alteori, totul merge strună graţie încrederii pe care partenerii o au unul în celălalt şi a faptului că se cunosc foarte bine. Dar întotdeauna, indiferent de situaţie, îndemnul «Hai ca poţi!» poate face minuni!”, spune Octavian Strunilă.

Cea mai preţioasă resursă a concurenţilor este modul în care reusesc să se completeze reciproc şi să râdă împreună chiar şi atunci când lucrurile par destul de încurcate.

Din 28 septembrie, de la 21:00, nu rataţi „Hai că poţi!”, un show incendiar, un format unic în care umorul e salvator, iar încrederea în celalalt este Asul din mânecă.