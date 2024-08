Când vine vorba de spectacol, cheful vine văzând. Povești scrise în farfurie, voci pentru întreaga Românie, plus multă comedie, oameni care schimbă destine, plus acțiune ca-n filme. Toamna asta, ai chef de spectacol pe VOYO și la PRO TV.

„Televiziunea intră într-o nouă eră, iar astăzi deschidem calea către îmbinarea perfectă a lumii digitale – oferind acces la conținutul preferat cu un simplu clic, de oriunde și oricând – cu televiziunea liniară, așa cum o știți de ani întregi. Viziunea noastră este ca aceste două produse să fuzioneze perfect într-un singur univers relevant pentru publicul nostru. Iar acum vedem primii pași ai modului în care aceste două lumi se întrepătrund – conținut relevant și de calitate într-o grilă puternică la PRO TV, împreună cu o serie de emisiuni extraordinare și producții VOYO Original. Și acesta este doar începutul! Acesta este viitorul televiziunii!”, declară Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

Ce vedem toamna aceasta la PRO TV?

Cel mai tare cooking show din lume revine în această toamnă! Bucătarii amatori se vor lupta în preparate pentru a demonstra că au toate ingredientele necesare pentru a câștiga titlul de MasterChef România 2024. Show-ul prezentat de Gina Pistol, care îi va avea ca membrii ai juriului, pe Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu, va avea premiera pe 10 septembrie, de la ora 20:30 și va fi difuzat în fiecare luni și marți.

Scara B, super-producția de comedie care explorează viața cotidiană a vecinilor dintr-un bloc, din București, va avea premiera pe 12 septembrie, de la ora 21:30. În fiecare joi, serialul va deschide ușile locatarilor și le va prezenta celor de acasă interacțiunile și situațiile celor care locuiesc în aceeași clădire.

Cele mai intense emoții ale concurenților și antrenorilor au fost trăite, de-a lungul timpului, pe scena care le-a făcut vocile auzite. Vocea României revine în cel de-al 12-lea sezon, iar antrenorii Tudor Chirilă, Irina Rimes, Horia Brenciu & Theo Rose și Smiley, alături de prezentatorul Pavel Bartoș, sunt pregătiți să dea muzica mai tare, începând cu 13 septembrie, în fiecare vineri, de la 20:30. Show-ul care demonstrează că împreună putem construi speranță, care arată că magia încă există și că poate fi redată cu ajutorul celor din jurul nostru, Visuri la cheie, revine cu un nou

