Mai mult ca oricând, va trebui să fie atent la oamenii pe care îi ține aproape, într-o lume în care loialitatea este rară, iar încrederea, câștigată cu greu, se poate pierde într-o singură clipă.

Comisarul Costoiu și brigada sa își vor continua neobosit misiunea de a-l urmări pe Tătuțu, hotărâți să-l deconspire pe mafiot și pe toți aliații săi. Misiunea lor va fi însă una extrem de dificilă, de aceea, brigăzii de combatere a criminalității se vor alătura doi noi membri. Raluca Aprodu și Alex Velea îi interpretează pe polițiștii care vor schimba dinamica secției.

În fiecare miercuri, fanii TĂTUȚU se vor putea bucura de două episoade din sezonul 2, de la ora 20:30, la PRO TV. În prezent, actorii se află pe platourile de filmare, unde lucrează intens la sezonul 3.

„Serialul CLANUL și apoi prequel-ul TĂTUȚU au consolidat în jurul lor o comunitate devotată de fani, care ne motivează să ridicăm constant standardele și să continuăm să livrăm conținut premium, povești puternice și producții care să captiveze și să creeze o legătură autentică cu publicul. Ca o veste bună pentru fani, sezonul 3 va fi difuzat în același timp la PRO TV și pe VOYO foarte curând”, declară Antonii Mangov, Programming Director PRO TV.

Pentru a descoperi cum va continua parcursul lui Bebe Măcelaru în lumea periculoasă a interlopilor de la începutul anilor 2000, nu ratați în fiecare miercuri, de la ora 20:30, sezonul 2 din TĂTUȚU la PRO TV. Primele două sezoane pot fi urmărite integral pe VOYO.