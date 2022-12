Când începe „Survivor România” 2023. Daniel Pavel a anunțat ziua în care show-ul poate fi văzut la Pro TV

Prezentatorul a urcat pe scenă și, plin de încredere, a anunțat: „Bătălia va fi mai tare ca niciodată. O țară întreagă este cu ochii pe ei. 12 Faimoși spectaculoși, față în față cu 12 Războinici însetați de glorie. Cine va rezista până la final? E timpul ca spectacolul final să se întoarcă la Pro TV”, a declarat el.

Și a continuat: „Probe extreme, caractere puternice, concurenți unul și unul pentru cel mai tare sezon din istorie. Luptă până la „Survivor România”. Un nou sezon începe și am așteptat câteva luni să spun asta, luni, 9 ianuarie, la Pro TV și pe VOYO”.

Cine sunt Faimoșii de la „Survivor România” 2023

Cei care au acceptat cea mai puternică provocare din lume sunt: DOC, Gheboasă, Maria Constantin, artiști cunoscuți în lumea muzicii, Ionuț Iftimoaie, campion kickbox, Sebastian Dobrincu, unul dintre cei mai tineri și de succes antreprenori și artiști din țară, Remus Boroiu, specialist în transformarea corporală, Jorge, cântăreț și prezentator cu o vastă experiență pe scenă, Ștefania Stănilă, campioană în lumea gimnasticii, Bianca Patrichi, coregrafă, Ada Dumitru, actriță, Carmen Grebenișan, creatoare de conținut și antreprenor, dar și Vica Blochina, una dintre vedetele TV cunoscute de către toți cei de acasă.

După anunțarea casting-ului tribului Faimoșilor, Marcel Radu, Head of Talent Management and Scouting PRO TV declară: ”Survivor este cel mai complex reality show TV din piața media din lume, iar casting-ul este una dintre cele mai importante componente. PRO TV își dorește să aducă în fața telespectatorilor caractere autentice, astfel încât fiecare dintre noi să se poată regăsi în această experiență minunată. De-a lungul celor 8 luni de casting au fost provocări numeroase, ultima fiind chiar alegerea finală a panel-ului pe care l-am prezentat aseară deoarece fiecare concurent trebuia să fie atât apt fizic și psihic, cât și relevant și reprezentativ pentru publicul care trăiește la intensitate maximă acest show.

Am discutat cu peste 150 de vedete, și sunt convins că am găsit cea mai bună variantă în contextul dat. Eu sunt îndrăgostit de acest format și îi admir pe toți cei care acceptă o astfel de provocare. Totul este 100% real, iar concurenții au parte de condiții la care nici nu s-ar fi putut gândi. Sunt extrem de încântat de casting-ul final și vreau să le mulțumesc tuturor că au acceptat să facă parte din frumoasa aventură SURVIVOR ROMÂNIA!”.

Faimoșii, primele declarații despre „Survivor România” 2023

În cadrul unei ediții speciale de pe VOYO, Faimoșii au făcut și câteva declarații. „Așteptările sunt mari. E o luptă cu mine, vreau să îmi demonstrez mie că pot să fac față oricărei situații. Am acceptat provocarea asta pe care o aveam demult în gând. Vreau să mă bucur de ea până la maximum. Sunt o luptătoare, cred că am fost băiat în altă viață”, a spus Carmen Grebenișan, potrivit playtech.ro.

„Eu nu credeam că viața poate reîncepe la 40 de ani. De pe canapea toți suntem foarte buni. Am vrut să văd cum e de acolo”, a declarat și Jorge. „Simt deja emoția competiției. Îmi place echipa în care mă aflu, mă simt norocos și puternic”, a declarat Ionuț Iftimoaie.

„Mă pregătesc psihic să îmi iau la revedere de la familie, un lucru foarte greu. Abia acum am realizat ce înseamnă aceasta competiție. Ce urmează…vom vedea. Presimt că urmează o vacanță frumoasă. E supertare experiența!”, a explicat și cântăreața Maria Constantin.

„Sunt o persoană care nu spune nu provocărilor. Cresc în medii de stres și competiție. Merg la Survivor cu gândul să vin acasă cu premiul cel mare”, a spus Remus Boroiu.

Vica Blochina: Am făcut toate lucrurile bune din viața mea în mod inconstient. Dupa ce am semnat, am văzut câteva episoade si am zis că nu mai vreau să merg. Mă duc să slăbesc 10 – 12 kile.

Bianca Patrichi: Am momente dese că eu chiar fac asta, plec la Survivor. Nu cred că sunt foarte conștientă că fac asta, dar vreau să fac asta.

DOC: Am fost baschetbalist profesionist, am făcut sport toată viața. Fizic nu voi avea probleme, dar psihic nu știu. Sunt dispus să fiu ce o să fiu.

Și Sebastian Dobrincu a făcut dezvăluiri. „Ce poate fi mai frumos decât să te autodepășești? Nu sunt multe lucruri care mă mai mișcă. Pe plan personal am reușit să fiu stabil financiar, să am relații importante cu oameni dragi. O provocare e binevenită, iar eu sunt extremist. Mă duc să mă joc, să îi învăț pe alții să spună mereu DA unei provocări. Dacă voi fi norocosul câștigător, o să dublez banii și îi voi dona unei cauze umanitare”, a spus el.

Ștefania Stănilă: „Cred că o să mă descurc foarte bine și vreau să facem o figură frumoasă. Îmi doresc să câștig această competiție, am încredere în mine că o să ajung în finală”

Gheboasa: „Mă duc pentru experiență și pentru că am văzut emisiunea asta de când am fost mic. Cred că am mari șanse să mă descurc acolo. La Survivor nu voi avea nevoie de fashion si scheme, aici suntem supraviețuitori până la moarte. Eu am venit din noroi, să vezi ce o să fac la Survivor”.

Cine e prima Războinică de la „Survivor România” 2023

Până acum nu s-a aflat numele tuturor Războinicilor de la „Survivor România” 2023, cu excepția Andreei Moromete. Timp de aproape două luni, în emisiunea lui Cătălin Măruță s-a desfășurat cursa pentru biletul de aur către Survivor România 2023.

De curând s-a aflat numele primului Războinic care va ajunge în Republica Dominicană imediat după sărbători. „Oamenii de acasă sunt cei care au luat decizie și ei sunt cei care au decis cine merge la Survivor. Avem un plic unde sunt rezultatele votului. Din păcate, doar unul va pleca în Dominicană. Publicul a votat, iar noi putem să anunțăm. Primul Războinic la Survivor 2023 este Andreea Moromete”, a spus Cătălin Măruță.

Andreea Moromete, 23 de ani, este numele concurentei care va face parte din echipa Războinicilor la „Survivor România” 2023. La prima apariție la TV, s-a aflat că ea e ofițer de poliție, însă pe rețelele de socializare, ea scrie că e trainer, instructor de fitness.

