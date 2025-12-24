Carabinierii din nucleul investigativ de la Ostia, împreună cu echipa mobilă din Roma, au pus în aplicare măsura arestului în urma unei anchete derulate sub coordonarea procuraturii din capitală.

Potrivit publicației italiene Roma Today, investigația s-a bazat pe mărturiile familiei agresate, imaginile surprinse de camerele de supraveghere și analiza telefoanelor suspecților, reușind să adune dovezi solide împotriva celor patru bărbați.

Conform reconstituirilor, cei patru indivizi ar fi intrat pe 18 decembrie 2024, în jurul orei 19.00, în locuința unui cuplu dintr-un cartier rom din Via dei Gordiani, pretinzând că sunt carabinieri din Parioli. Aceștia ar fi prezentat o insignă a forțelor de ordine și ar fi susținut că efectuează o percheziție pentru a căuta arme și droguri.

Intrând în locuință, au imobilizat cei doi adulți și copiii lor minori, închizând ușa și ridicând tonul asupra femeii care a pus la îndoială identitatea lor. Ancheta a scos la iveală că frica resimțită a fost atât de intensă încât femeia a suferit o stare de rău, iar fiul de 12 ani a izbucnit în plâns de spaimă.

Cei doi agenți au folosit un burghiu pentru a demonta panourile locuinței și au sustras 5000 de euro în numerar și șase ceasuri de lux, inclusiv cinci Rolex (Daytona, Submariner, Explorer și Datejust) și un Cartier, toate evaluate la aproximativ 200.000 de euro, relatează publicația italiană La Repubblica.

Investigațiile carabinierilor au identificat nu doar trei dintre autorii principali, ci și un presupus informator: un cetățean croat care ar fi oferit complicilor detalii precise despre locuință și ascunzătorile unde erau păstrate banii și bijuteriile.

Același individ, cercetat încă din vara anului 2023 pentru deținerea unui autoturism furat și cu plăcuțe de înmatriculare false, ar fi jucat un rol-cheie în planificarea jafului.