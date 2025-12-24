Videoclipul emoționant cu fetița care cântă în gara din Paris a devenit viral

Sărbătorile de iarnă au transformat, pentru câteva zile, holul din Gare de Lyon din Paris într-o adevărată scenă pentru spectacole. Artistul Aurelien Froissart a cântat la pian chiar în holul gării, iar o fetiță adorabilă cu o voce superbă l-a acompaniat, momentul devenind viral pe TikTok.

Tânărul artist cântă la pian peste tot în lume și spune că „muzica clasică este pentru toți”, iar zilele de Crăciun l-au adus în Paris. Acesta a montat pianul în holul din Gare de Lyon și a început să cânte, fiind înconjurat de telefoane mobile care imortalizau momentul. Artistul a pregătit și două momente speciale alături de o tânără cântăreață, o fetița care și-a dorit să le aducă un strop de bucurie călătorilor prin vocea și talentul ei.

Momentul în care fetița începe să cânte colinde în gara din Paris

Micuța este filmată în timp ce merge la tânărul pianist și îi cere să interpreteze la pian „Carol of the bells”. Acesta începe să cânte la pian, în timp ce fetița din fața lui își face curaj să rostească versurile. Micuța ezită mai multe minute, însă în clipa în care începe să cânte toate privirile călătorilor din Gare de Lyon se îndreaptă asupra ei.

De la copii și până la seniori, călători grăbiți sau persoane care mai au multe ore de așteptat în gară, toți se opresc și privesc uimiți cât de frumos cântă micuța fetiță.

#publicpiano #carolofthebells #christmas #christmascarols ♬ son original - Aurelien Froissart @aurelien.froissart 🤯 she sings CAROL OF THE BELLS at only 9 years-old ? but wait for the EPIC ending.. . I was playing in Paris when this group of kids came close to the piano.. one little girl stood out of the group and came up to me with a request. . I started playing the Christmas carol « carol of the bells » when she decided to join. go follow her @Violamarie !! ❤️ she is a true star. . But NOBODY expected her friends to come and sing as well! most EPIC version of this song ever ?? thanks to this epic group of young singers @petitschanteurssaintlouis ! song : « Carol of the bells » Leontovych arr. Dimitri Weissenberg . #piano

Momentul devine și mai special atunci când prietenii acesteia, care stau în spatele ei tot timpul, se alătură la refrem și încep să cânte în cor.

Fetița și pianistul au cântat cel mai popular cântec de Crăciun în gara din Paris

Într-o altă filmare, distribuită pe contul de TikTok al pianistului, a devenit virală. Aceeași fetiță, îmbrăcată cu un palton vișiniu și purtând o căciulă de Moș Crăciun a interpretat cel mai popular cântec de Crăciun din toate timpurile.

Micuța a atras toate privirile și în acel moment, iar călătorii prezenți în gara din Paris s-au oprit să o asculte, să o filmeze și să o aplaude.