Când va naște fiica lui Adi Minune. „Sunt o graviduță norocoasă”

Carmen Simionescu a povestit când va aduce pe lume primul ei copil și al lui Bogdan Căplescu. „Sunt o graviduță norocoasă, o lună de zile am avut simptome, dar acum sunt foarte bine, nu am nicio problemă. Pe 9 august, cam așa voi deveni mamă și va fi leu, mă bucur foarte mult, că fratele meu e leu și îmi place tot la el. Nu știm deocamdată cum o să-l cheme, o să ne gândim. Iese ba așa, ba așa..aș prefera un leu, dar ai mei cu toții își doresc o fată. Am 21 de ani!” a spus Carmen Simionescu în cadrul emisiunii La Măruță.

Artista trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de un viitor avocat. Iubitul lui Carmen Simionescu a terminat Dreptul la Universitatea Româno-Americană din Bucureşti şi în vara acestui an s-a închis la master în cadrul aceleaşi Facultăţi. A făcut practică la un cabinet de avocatură, iar acum se pregătește de barou.

