În cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri pe Instagram, Larisa Iordache a dezvăluit când va veni pe lume fetița ei.

„Anul ce vine în martie”, a scris Larisa Iordache, pe Instagram. De asemenea, Larisa Iordache a fost întrebată dacă este fericită că va deveni mamă de fetiță. „Sincer, am simțit. Doar că nu am vrut să mă pronunț până nu am văzut rezultatul dorit. Deoarece este un copil dorit și iubit deja”, a mai spus sportiva, pe Instagram.

„Este medalia noastră prețioasă”

Larisa Iordache, fostă gimnastă, cvadruplă medaliată mondială și de 12 ori medaliată europeană, se pregătește să devină mamă. Retrasă din activitate în decembrie 2021, Larisa e căsătorită cu Cristian Chiriță, fost jucător de tenis de masă. Aceasta a povestit la emisiunea „La feminin” de pe GSP.RO perioada prin care trece și ce planuri are cu viitoarea fetiță a cuplului.

„Este medalia noastră prețioasă, atât pentru mine, cât și pentru Cristian. Pentru că în goana după medalii am uitat cât de important este să ne bucurăm de toate lucrurile pe care le trăim. Iar acum trăim, așa, o poveste foarte frumoasă și ne bucurăm”, a declarat Larisa.

„Realizăm că medalia după care noi am alergat atât timp și ne-am dorit-o cu atâta ardoare, cel puțin eu, medalia olimpică de aur, este chiar acum în burtica mea. O să o avem toată viața și o să ne bucurăm de ea. Ceea ce pe mine mă face să fiu foarte împlinită”, a mai adăugat fosta gimnastă.

