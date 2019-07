De Florian Gheorghe,

Daniela Ploia nu trăiește exclusiv din cântat. E foarte apreciată în branșă, însă nefiind o persoană mondenă, nu are agenda plină de nunți, botezuri și alte cumetrii, ca suratele ei mai cunoscute și mai des prezentate prin emisiuni de televiziune.

Lucrează ca inspector la «Ape»

Daniela e angajată cu carte de muncă la “Ape”, în Timișoara, asta îi asigură un venit lunar stabil, iar ce câștigă din muzică e plusul, mai mic sau mai mare, care-i permite să trăiască un pic mai bine decât un bugetar.

“Sunt inspector la Administrația Bazinală de Apă din Timișoara. Nu ascund asta, doar că, văzându-te pe scenă, nimeni nu crede că mai faci și altceva. Iubesc să cânt, însă nu-mi abandonez munca pentru care m-am pregătit și nici colectivul de excepție”, ne-a spus solista de 36 de ani.

Simplă, sinceră și deschisă, Daniela nu ascunde nimic din trecutul său. Nu se rușinează nici pentru că a-nceput să muncească de mică, nici că se pricepe să lucreze pământul ori că a deprins lucruri de bază în orice familie de țărani. Sunt lucruri firești și se mândrește cu ele.

Are șapte frați

“M-am născut la țară, într-o zonă din Mehedinți în care folclorul încă e la putere. Ca în majoritatea familiilor de la noi, am muncit mult, de mică, dar am avut o copilărie lipsită de griji și de nevoi, o copilărie fericită. Știu să sap, toți de la țară știu asta, iar cei care nu recunosc asta își neagă originea. Am săpat la vie, la porumb, am fost la cules. Cunosc toate tipurile de ciuperci din pădure, când eram mică mergeam cu animalele la păscut, ne jucam pe câmp, mergeam la scăldat. Nu aveai timp să te plictisești, consideram munca o joacă”, ne-a dezvăluit interpreta, “servindu-ne” și sursa de inspirație pentru melodia ei “Plecai dintr-o casă plină”: “Eu provin dintr-o familie numeroasă, cu șapte frați”.

A studiat contabilitatea la ASE

Greul vieții a motivat-o pe Daniela să continue școala, cântatul fiind, la acea vreme, o pasiune de weekend. “Era greu să te lansezi în muzică. Mult mai sigur, în acei ani, era un statut profesional hotărât. Am absolvit Facultatea de Științe Economice, Contabilitate și Informatică de Gestiune. În paralel, m-am perfecționat, timp de șase ani, la Școala de Artă Populară din Timișoara. Asta mi-a adus colaborări cu multe ansambluri folclorice din țară. Visul de a fi o solistă care se bucură de apreciere mi s-a îndeplinit pe parcurs”, și-a încheiat povestea Daniela, a cărei carieră muzicală a început în primul an de liceu.