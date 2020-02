De Petre Dobrescu,

Ideea că Grimes îl va face tată pe fondatorul Tesla a fost sugerată, la începutul anului, de o fotografie publicată de solistă pe Instagram.

Grimes a anunțat pe Instagram că e gravidă și are o sarcină cu probleme

Acum vine și confirmarea: pe aceeași platformă de socializare, vedeta a confirmat că așteaptă primul copil, pentru care este “teribil de nepregătită”, scrie cnn.com.

Sarcină cu probleme

“Habar n-aveam în ce mă bag”, a mai scris Grimes pe instagram, dezvăluind că a avut niște complicații în primul trimestru de sarcină, că e mai emotivă de când a rămas gravidă și o enervează că nu mai poate face tot ce și-a propus.

Va fi al șaselea copil al lui Elon Musk. Omul de afaceri, posesorul unei averi de 34,8 miliarde de dolari și unul dintre cei mai bogați oameni din lume, mai are cinci copii cu prima nevastă, Justine.

Elon Musk și cântăreața Grimes, în 2018/ Foto: Profimedia

Musk are un fetiș pentru blonde, ambele foste neveste vopsindu-și părul pentru a-i face pe plac. Acum, și Grimes, care avea un look gotic când s-au cunoscut, are părul decolorat.

Foto: Profimedia

Citeşte şi:

CTP, despre contractul lui Victor Costache cu Polisano: „S-a înglodat în minciuni”. Vlad Petreanu îl apără pe ministru: „«Dezvăluirile» ziarului sunt într-o oarecare suferință”

Micile prinţese din hambar. România anului 2020: într-un sat din Dâmboviţa, o familie cu cinci copii locuiește într-un siloz de fost C.A.P.

Un judecător le dă dreptate jurnaliștilor de investigație: mâna dreapta a unui primar PSD avea legături cu gruparea care trafica minori

GSP.RO Simona Halep a dezvăluit suma finală pe care a donat-o după Australian Open: „Darren, de acum o să mă comport exemplar!”