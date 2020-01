De Petre Dobrescu,

Iată lucruri mai puțin cunoscute despre familiile celor mai influenți oameni din lume.

ELON MUSK, 30,2 miliarde de dolari

Prima nevastă a lui Elon Musk e scriitoare

Africanul Elon Musk – s-a născut în Pretoria pe 28 iunie 1971 (are, așadar, 48 de ani) – are o familie numeroasă.

Justine Musk, născută Wilson, prima nevastă a lui Elon Musk, e o scriitoare de origine canadiană în vârstă de 47 de ani, autoarea cărților fantasy “BloodAngel”, “Lord of Bones” și “Uninvited”. Spune că este inspirată în scrierile sale de Margaret Atwood, Joyce Carol Oates, George R.R. Martin și Neil Gaiman, iar cititorii care-i comentează scărțile pe internet scriu că este foarte talentată.

Justine Musk

Au avut 6 copii, dar un mariaj nefericit

Justine i-a dăruit fondatorului SpaceX și Tesla 6 copii, dar primul, Nevada Alexander Musk, a decedat la numai 10 săptămâni după naștere, în 2002. Cauza: sindromul morții subite.

După moartea primului născut, în următorii cinci ani, cu ajutorul fertilizării in vitro, Justine a adus pe lume gemeni, Griffin și Xavier, în 2004, apoi tripleți, Damian, Saxon și Kai, în 2006.

Târziu, după divorțul pronunțat în 2008, după 8 ani de mariaj, Justine avea să declare că Elon Musk s-a dovedit total insensibil după decesul lui Nevada și nu numai că a refuzat să vorbească despre pierderea suferită, dar o și repezea, dacă o găsea plângând.

Purtarea lui pare să fi fost urâtă pe parcursul întregului mariaj, femeia spunând că s-a simțit abuzată emoțional și devalorizată constant. Ar fi vrut ca ea să fie 100% din timp dedicată lui și casei, o descuraja când îi spunea că-și dorește o carieră, îi atrăgea atenția să “mai lase cărțile” și o umilea în fața altor oameni. A pus presiune pe ea să-și vopsească părul blond și obișnuia să-i dea ordine, a dezvăluit Justine în revista Marie Claire, iar când ea îi atrăgea atenția că e soția lui, nu angajata lui, îi răspundea că dacă i-ar fi fost angajată, o concedia.

În aceeași publicație, Justine a povestit că Elon Musk a rupt orice legătură cu ea după divorț și că până și despre copii trebuie să vorbească prin asistentul lui personal.

A doua nevastă, o actriță britanică

Talulah Riley, cu care s-a însurat și de care a divorțat în două rânduri (2010-2012 și 2013-2016) are 34 de ani și este o actriță britanică. Rolurile sale cele mai importante au fost în “Mândrie și prejudecată” și în serialul “Westworld”.

Elon Musk și Talulah Riley, cea de-a doua nevastă/ Foto: Hepta

Și ea a fost pusă de Elon Musk să se facă blondă – miliardarul pare să aibă un fetiș pentru blonde -, iar foști angajați ai lui Musk la SpaceX au povestit pentru The Wall Street Journal că puteau citi starea de spirit a șefului lor – foarte schimbătoare, de altfel – în nuanța părului nevestei. “Cu cât era părul mai deschis la culoare, cu atât el era mai bine. Când ea avea părul platinat el era fericit”.

Încă două actrițe ca iubite, iar acum, o cântăreață

În 2013, pentru scurt timp, între mariajele cu Talulah Riley, Elon s-a întâlnit cu Cameron Diaz, iar în 2016-2017 i-a fost iubită Amber Heard, actrița de care Johnny Depp s-a despărțit cu scandal.

Elon Musk și Amber Heard au avut o relație scurtă/ Foto: Hepta

Din 2018, partenera lui de viață este o cântăreață și compozitoare canadiană de 31 de ani, Grimes (Claire Elise Boucher, pe numele real). Cei doi s-au cunoscut pe Twitter.

Elon Musk și actuala parteneră, cântăreața Grimes/ Foto: Profimedia

Zilele trecute, tânăra a dat de înțeles că ar fi gravidă cu Elon Musk.

Mama lui, model la 71 de ani!

Maye Musk, mama lui Elon Musk, arată superb, la 71 de ani! Femeia are o diplomă de dietetician și scrie cărți de dezvoltare personală, iar vârsta n-o împiedică să defileze pe podium, la prezentări de modă, dând clasă modelelor cărora le-ar putea fi bunică!

Maye Musk, la Săptămâna Modei, Milano, 2019

Libertatea a scris recent cum și-a transformat Maye cei trei copii, pe Elon, Kimbal și Tosca, în oameni de succes.

Tatăl lui, “un om abject”. A făcut un copil cu fiica vitregă!

CEO-ul Tesla și SpaceX n-a avut o copilărie fericită. A fost victima bully-ingului extrem, ajungând la spital după ce alți copii l-au împins pe scări, la școală. În 2008, părinții lui, modelul Maye Musk și inginerul Errol Musk, au divorțat, iar el a rămas cu tatăl.

Errol Musk/ Foto: Twitter

Azi, cei doi nu-și mai vorbesc, iar Elon a declarat în Rolling Stone, în 2017, că tatăl lui că este “un om abject”. În același an s-a aflat că Errol Musk, atunci în vârstă de 72 de ani, a făcut un copil cu fiica lui vitregă, în vârstă de 30 de ani.

Fratele lui Elon Musk e în afaceri cu restaurante

Kimbal Musk, fratele lui Elon, e chef și are un lanț de restaurante, The Kitchen Retaurant Group, în care promovează hrana curată. Se aprovizionează de la micii fermieri și încurajează afacerile locale.

Kimbal Musk

Kimbal, 47 de ani, face și acte de caritate, prin Big Green, o fundație non-profit. E acționar majoritar la Tesla.

Sora lui, Tosca, are un canal de filme romantice

Tosca Musk, sora de 47 de ani a lui Elon Musk, este regizor și producător de filme și de programe de televiziune. E cofondatoarea canalului de filme romantice Passionflix.

Tosca Musk, Elon Musk, Maye Musk și Kimbal Musk. Adică mama Musk și copiii ei

MARK ZUCKERBERG, 68,2 miliarde $

Zuckerberg și-a cunoscut soția la coadă la WC

Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, și Priscilla Chan, soția lui, erau studenți la Harvard când s-au cunoscut, în 2003, la o petrecere, în timp ce stăteau la coadă la WC.

Mark Zuckerberg și soția lui/ Foto: Hepta

S-au căsătorit în 2012, în secret, în curtea din spatele casei lor din Palo Alto, California, în prezența familiei și a unui număr mic de prieteni.

În 2015 au devenit părinții unei fetițe, Maxima, iar în 2017 li s-a născut a doua fată, August.

Cu soția și copiii, de Halloween

Priscilla e medic pediatru.

Duc o viață simplă

Mark, 35 de ani, și Priscilla, 34 de ani, sunt adepții unei vieți simple, nu pun preț pe lux și preferă să facă donații, în loc să cheltuiască pe pantofi ori genți scumpe. Scopul declarat al lui Zuckerbeg este să doneze 99% din averea strânsă operelor de caritate.

Părinții lui s-au cunoscut la o întâlnire aranjată

Cu părinții, în ziua absolvirii

Ed Zuckerberg era student la New York University când prietenii i-au aranjat un “blind date”. Așa a cunoscut-o pe Karen Kemner, pe atunci studentă la Brooklyn College, care ulterior i-a devenit soție.

În prezent, cei doi au peste 40 de ani de căsnicie, 4 copii, Mark, Donna, Arielle și Randi, și mai mulți nepoți.

Tatăl lui e dentist

Ed Zuckerberg e dentist. După căsătoria cu Karen, și-a deschis propriul cabinet în Dobs Ferry, New York, în care a muncit zi-lumină mulți ani. După ce familia cu soția în Palo Alto, California, și-a deschis și acolo un cabinet, însă nu mai lucrează decât part-time.

În schimb, ține speech-uri despre tehnologie și social-media, atrăgându-le atenția colegilor de breaslă asupra importanței integrării celor mai noi invenții în domeniu în cabinetele lor, dar și asupra construirii unei bune reputații în mediul online.

Mama lui e psihiatru

La începutul căsniciei, Karen, mama lui Mark, l-a ajutat pe soțul ei în cabinetul stomatologic. Oricum, crescând patru copii, nu ar fi avut timp să profeseze în meseria în care se specializase.

Mama lui Mark Zuckerberg și una dintre surorile lui, Randi

Mai târziu însă, după copiii au plecat la școală, și-a asumat profesia de psihiatru și a-nceput să trateze oamenii care treceau pragul cabinetului său.

Mark Zuckerberg are trei surori!

În 2017, când a anunțat pe Instagram că soția lui așteaptă încă o fetiță, Mark a publicat o fotogafie cu el și surorile lui, Arielle, Donna și Randi.

Mark și surorile lui, în copilărie

“Am crescut cu trei surori, ele mi-au fost cele mai bune prietene. Ele m-au învățat ce înseamnă competiția, dar și cum să pierd cu zâmbetul pe buze. Și mi-au arătat că am mereu ceva de învățat de la femeile puternice și inteligente”, scria el atunci.

Arielle Zuckerberg lucrează în companii de investiții.

Donna Zuckerberg e redactorul-șef al revistei online Eidolon și autoarea unei cărți, “Not All Dead White Men”.

Randi Zuckerberg este CEO la Zuckerberg Media.

BILL GATES, 110 miliarde $

Bill Gates, co-fondatorul Microsoft, acum în vârstă de 64 de ani, este fiul unui avocat și al unei profesoare, Mary Maxwell Gates (care a murit în 1994, la 64 de ani, cât are Bill Gates acum).

Bill Gates, cu mama lui

Tatăl lui s-a recăsătorit la doi ani după ce i-a murit soția

Tatăl lui, William Henry Gates II, cunoscut și ca Bill Gates senior, este avocat pensionat, filantrop și autor al cărții “Show Up for Life: Thoughts on the Gifts of a Life”.

În 1996, la doi ani după moartea primei soții, tatăl lui Bill Gates s-a căsătorit cu Mimi Gardner, 77 de ani acum, istoric de artă și fost director al Muzeului de Artă din Seattle.

Bill Gates și tatăl lui

Și-a cucerit greu soția. Melinda: “Nu ești suficient de spontan pentru mine”

Bill Gates și Melinda s-au cunoscut în 1987, la trei săptămâni după cea fusese angajată la Microsoft, la o petrecere de-a firmei. Însă lucrurile nu s-au legat din prima, scrie Business Insider.

Bill Gates și soția lui, Melinda/ Foto: Hepta

Bill a invitat-o să meargă, după petrecere, într-un club, să danseze, cu el și prietenii lui. L-a refuzat, spunând că și-a făcut planuri cu o prietenă.

Când s-au revăzut, după câteva luni, în parcarea firmei, el a invitat-o în oraș “peste două săptămâni”, iar replica ei a fost: “Nu știu ce voi face peste două săptămâni. Nu ești suficient de spontan pentru mine”.

Bill Gates n-a renunțat însă și a treia încercare s-a soldat cu un succes: Melinda i-a acceptat invitația.

Cei doi au povestit mai târziu, în documentarul Netflix “Inside Billʼs Brain”, că abia după un an s-au îndrăgostit unul de celălalt. Și după șapte, s-au căsătorit. Tot în secret, ca Mark Zuckerberg cu Priscilla.

Copiii, crescuți fără telefoane mobile, nu vor moșteni averea fabuloasă a familiei

Bill și Melinda au trei copii, două fete și un băiat, care au fost crescuți cu reguli stricte (nu au primit telefoane mobile până la vârsta de 14 ani!) și nu vor moșteni decât o mică parte din averea familiei, pentru că banii se duc în special, spre opere de caritate. Mai exact, fiecare are dreptul la 10 milioane de dolari.

Bill Gates, Melinda și fiica lor cea mică

Bill Gates a explicat că nu vrea ca urmașii lui să fie leneși și răsfățați, ci să muncească pentru bani și pentru o viață mai bună.

Doi dintre copii, atrași de IT, dar și de artă

Phoebe Adele Gates, 17 ani, e pasionată de computere, ca tatăl ei, dar este atrasă și de balet – a urmat cursurile Juilliard School și American Ballet Theatre.

Bill Gates și Phoebe, mezina lui

Rory John Gates, 20 de ani, se împarte între IT și poezie.

Jennifer Katharine Gates, 23 de ani, a studiat biologia la Stanford University. E pasionată de călărie.

El și Melinda conduc cea mai mare organizație de caritate din lume

În anul 2000, Bill și Melinda au fondat Bill & Melinda Gales Foundation, azi cea mai mare organizație de caritate din lume, care virează miliardele din conturile familiei Gates către cauze umanitare din întreaga lume, în special în domeniul educației și sănătății.

JEFF BEZOS, 109 miliarde $

Fondatorul Amazon a fost părăsit de tatăl biologic, Ted Jorgensen, la un an după ce s-a născut. A fost crescut de Miguel Bezos, bărbatul cu care mama lui s-a recăsătorit pe când Jeff avea 4 ani.

Crescut de un imigrant cubanez

Jeff Bezos, acum în vârstă de 56 de ani, este extrem de mândru de Miguel, care a ajuns în America, din Cuba, la 16 ani, îmbrăcat cu o jachetă făcută de mama lui din cârpe și fără a ști “boabă” de engleză, conform cnbc.com.

Bezos a postat pe Instagram foto cu el și tatăl lui – din copilăria lui și de acum. Relație lor e una foarte cool, iar Jeff e foarte legat sufletește de Miguel, care dacă nu e tatăl lui biologic

Mama, Jacklyn Bezos, avea 17 ani și era la liceu când a rămas însărcinată cu Jeff și a fost la un pas de exmatriculare când a aflat directorul școlii unde învăța. Până la urmă însă, i s-a permis să-și termine studiile.

Soția a plecat cu 35 de miliarde $

Jeff Bezos a fost însurat până anul trecut cu MacKenzie Bezos. Jeff Bezos și MacKenzie Tuttle s-au cunoscut în 1992, pe când amândoi lucrau în cadrul companiei D.E. Shaw, și s-au căsătorit un an mai târziu.

Jeff Bezos și fosta sooție, MacKenzie/ Foto: Herta

Au trei băieți și fată adoptată din China.

Mackenzie Bezos este romancieră și fondatoarea organizației anti-hărțuire Bystander Revolution și a primit la divorț 4% din compania Amazon, adică în jur de 35 de miliarde de dolari. Ea a promis că va dona o bună parte din bani.

Noua iubită are două căsnicii la activ și trei copii

Ruptura de soție a venit ca urmare a relației lui Jeff cu prezentatoarea TV Lauren Sanchez. După ce a anunțat divorțul de MacKenzie, el a-nceput să se afișeze cu noua cucerire.

Jeff Bezos și noua lui iubită, Lauren Sanchez / Foto: Hepta

Lauren are 50 de ani, a fost reporter înainte de a ajunge prezentatoare și a apărut în câteva filme, în roluri secundare: “Fight Club”, “The Day After Tomorrow”, “Ted 2”.

În 2016, a făcut o schimbare radicală în carieră și a devenit pilot de elicoptere, apoi și-a înființat propria firmă de producție și filmări aeriene.

Căsătorită de două ori și mamă a trei copii, Lauren l-ar fi întâlnit pe Jeff Bezos, culmea, prin intermediul soțului ei! În 2018 a divorțat de impresarul Patrick Whitesell pentru a fi cu fondatorul Amazon.

RICHARD BRANSON, 4 miliarde $

Fondatorul Virgin Group, sub umbrela căruia își desfășoara activitatea peste 400 de companii, e perceput drept cel mai cool miliardar. Are 69 de ani.

Una dintre surori pictează pentru familia regală, cealaltă deține o insulă!

Născut la Londra, din mamă balerină și tată avocat, Richard Branson mai are două surori.

Richard Branson cu mama lui

Vanessa, 61 de ani, este femeie de afaceri, a fondat Festivalul de artă Marrakech Biennale (în 2005) și deține o insulă, Eilean Shona, pe coasta de vest a Scoției.

Vanessa Branson

Lindy Branson, cealaltă soră, este o artistă polivalentă – pictează în ulei, modelează ceramică și sculptează – foarte apreciată. Lucrările ei au ajuns în colecțiile mai multor membri ai familiei regale britanice, inclusiv în cele deținute de prințul Charles și de regretata prințesă Diana.

Lindy Branson

De numele lui Lindy se leagă însă și un eveniment tragic: anul trecut, un turist britanic s-a înecat în piscina unei vile din Spania care îi aparține surorii lui Richard Branson.

Prima căsnicie, “deschisă”. El și soția era swingeri!

Branson s-a însurat prima oară în 1972, la 21 de ani, cu Kristen Tomassi, 20 de ani. “Aveam o alergie bizară, după ce făceam sex, îmi apăreau bube dureroase pe piele și dura săptămâni până treceau. Am fost la mai mulți doctori, am încercat tratamente, m-am și circumcis în încercarea de a combate alergia asta, dar n-a funcționat”, a dezvăluit miliardarul în cartea “Losing My Virginity”.

Soluția pentru această problemă? El și Kristen au devenit swingeri, adică făceau schimb de parteneri sexuali, iar cuplul preferat pentru asta a fost muzicianul Kevin Ayers și soția lui, Cyrille. Până la urmă, Kristen și Kevin au rămas împreună și au făcut un copil.

A doua nevastă a lucrat ca model nud

Branson a cunoscut-o pe Joan Templeman, care avea să-i devină a doua soție, în 1976, când ea era măritată cu Ronnie Leahy din trupa Nazareth. Joan avea un mic magazin în Londra și lucra ca model nud.

Cu cea de-a doua soție, Joan

Primul lor copil s-a stins la câteva zile de la naștere

Joan i-a dăruit lui Richard Branson trei copii, însă primul, o fată, Clare Sarah, a murit la câteva zile după naștere. Copila a venit cu 3 luni înainte de termen și s-a stins după câteva zile, în incubator. “Treci greu peste o astfel de durere. Cred că procesul de vindecare a-nceput când s-a născut Holly, după un an și jumătate”, a declarat el pentru Daily Mail, în 2009.

Richard, Joan și copiii lor, în ziua nunții

Fiica e medic, dar n-a profesat decât un an

Holly Branson, fata care l-a vindecat pe miliardar de pierderea primului copil, are acum 38 de ani. E căsătorită din 2011 și i-a dăruit lui Richard Branson trei nepoți.

Cu fiica lui, Holly, în 2011/ Foto: Hepta

Holly este doctor, dar în 2008 a renunțat la cariera în medicină și s-a alăturat companiei conduse de tatăl ei.

Fiul e chef și muzician

Branson are și un băiat, Sam, acum în vârstă de 35 de ani, și el însurat (din 2013) și tatăl unui băiețel – al patrulea nepot al miliardarului. Sam are o diplomă de chef și una de muzician, a moștenit pasiunea pentru sporturi extreme de la tatăl său și își împarte viața între Marea Britanie și Caraibe.

Richard Branson, alături de fiu, noră și nepot, î 2015/ Foto: Hepta

