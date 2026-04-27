Cântăreața virtuală Lolita Cercel, creată cu ajutorul inteligenței artificiale, a devenit un adevărat fenomen în România. Videoclipurile sale adună milioane de vizualizări. Însă, dincolo de popularitate, succesul ei a declanșat o dezbatere aprinsă despre rolul artiștilor reali, impactul inteligenței artificiale și, mai ales, despre modul în care cultura romă este reprezentată, potrivit france24.com.

Succes rapid, dar și nemulțumiri

Printre vocile critice se numără Bianca Mihai, o tânără artistă de 25 de ani, care consideră situația profund nedreaptă. „Este destul de nedrept, dacă stai să te gândești: oamenii îmi spun că semăn cu inteligența artificială antrenată pe baza datelor mele”, a declarat ea.

Artista, de origine romă, critică și modul în care sunt folosite elemente din cultura sa: „E frumos să împrumuți elemente din cultura romă, fără să o iubești. Asta doare.”

Ea a povestit că, mult timp, și-a ascuns originile de teamă să nu fie discriminată, la îndemnul părinților. Abia în jurul vârstei de 20 de ani a decis să nu mai țină cont de acest lucru. Participarea ei la „Vocea României” i-a adus inclusiv mesaje de ură și chiar amenințări.

O imagine controversată

În schimb, Lolita Cercel este apreciată de public, fiind comparată chiar cu Amy Winehouse. Într-unul dintre cele mai populare videoclipuri, artista virtuală apare plângând pe un peron.

Pentru Bianca Mihai, acest tip de imagine este problematic: „Este exact genul de fată foarte ușor de idealizat la nivel public”, spune ea, considerând versurile „pline de clișee”.

„Rasism latent” și stereotipuri

Activistul Bogdan Burdusel vede în acest fenomen o problemă mai profundă: „Oamenilor le place cultura romă, dar nu le plac romii”, afirmă el. Acesta critică și sexualizarea personajului, considerând că reprezintă „fantezia unui non-rom”.

Ce spune creatorul Lolitei Cercel

Creatorul proiectului, un designer vizual de 32 de ani cunoscut sub numele de Tom, respinge acuzațiile: „Nu am vrut să jignesc pe nimeni.”

El susține că personajul nu aparține unei etnii anume: „Lolita nu aparține neapărat unei culturi specifice. Ea reflectă realitatea a milioane de oameni care trăiesc în Balcani. Întruchipează mai degrabă o identitate balcanică decât una romă.”

Totuși, acesta recunoaște că a ales muzica romă pentru autenticitate: „Am ales acest stil pentru adevărul lui brut, un fel de blues local.”

Despre succesul viral, spune: „Sincer, nu mă așteptam să devină atât de viral.”

Impactul asupra artiștilor reali

Specialiștii spun că succesul nu este întâmplător. Grigore Burloiu explică: „Industria muzicală a obișnuit publicul cu aceleași formule. Iar inteligența artificială este foarte bună la asta, pentru că găsește cel mai mic numitor comun.”

Pentru artiști precum Bianca Mihai, situația este frustrantă: „Este nedrept. Încerc să îmi construiesc o carieră și am impresia că nu este loc pentru mine.”

