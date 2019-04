Vedeta a acordat un interviu pentru emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1, Bianca Drăgușanu a explicat că apartamentul de lux în care se spune că s-a mutat cu Alex Bodi este doar al acestuia. Vedeta a afirmat, însă, că este foarte mândră de apartamentul ei, a căruia valoare este la jumătate față de cel al actualului său partener de viață.

„Nu este apartamentul meu, este al lui, este mai mult de un milion de euro. Casa mea valorează aproape jumătate, dar e ok. Am şi grădină mare… Eu muncesc pentru lucrurile mele şi eu am, nu îmi trebuie de la nimeni nimic”, a spus Bianca Drăguşanu.

De-a lungul anilor, Bianca Drăgușanu a avut numeroase relații. Printre cei cu care s-a iubit se numără designerul Cătălin Botezatu și fostul fotbalist Adrian Cristea, supranumit Prințul. Vedeta a fost căsătorită pentru câteva luni cu Victor Slav, împreună cu care are o fetiță, Sofia Natalia. După divorț, aceștia și-au reînnodat relația. Bianca Drăgușanu și Victor Slav s-au despărțit din nou anul trecut. După separare, vedeta de televiziune și-a găsit liniștea în brațele unui tânăr plin de bani, Tristan Tate, însă povestea lor de amor nu a durat prea mult. Ulterior, Bianca Drăgușanu a început o relație cu Alex Bodi, însă s-a despărțit de acesta la câteva zile după Crăciun. Ulterior, despre Bianca Drăgușanu s-a zvonit că ar avea o relație cu croatul Josip Heit, nimeni altul decât șeful lui Alex Bodi. Apoi, Bianca Drăgușanu s-a întors în brațele fostului iubit, Alex Bodi. De curând, cei doi au fost într-o vacanță la Hong Kong.

