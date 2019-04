Care este programul Adelinei Pestrițu de când nu mai apare la TV. „Nu cred că am 2 ore legate pe zi în care să nu mă ating de telefon”

„Programul meu diferă de la o zi la cealaltă, însă de cele mai multe ori am întâlniri, şedinţe foto, gândesc noi modele de haine pentru cei care fac shopping de pe By Eda – site-ul de haine pe care îl am, evenimente, scriu articole pe blog, pregătesc postările comerciale pentru a le lansa în spaţiul public, merg la sală sau la tratamente corporale, citesc sau mă relaxez la masaj”, a detaliat vedeta pentru click.ro.

„Am o meserie pentru care programul fix de lucru este ceva inexistent. În rolul de antreprenor munceşti de când te trezeşti până când pui capul pe pernă. Plus câteva minute până când te ia somnul, timp în care te gândeşti la ce campanii mai ai de dus la bun sfârşit şi cele mai bune variante să promovezi cu succes brandurile care apelează la serviciile tale de promovare.

Lucrez chiar şi când sunt la masă, la semafor, sau atunci când o adorm pe Zenaida. Nu am de ales. Fac ceea ce-mi place şi îmi doresc ca munca mea să dea randament.

De multe ori aleg să ofer colaboratorilor mei mai mult decât este scris negru pe alb în contract, astfel ei vor rămâne mulţumiţi de colaborarea noastră, iar eu voi şti că prin muncă mi-am îndeplinit funcţia de antreprenor. Nu cred că am 2 ore legate pe zi în care să nu mă ating de telefon”, a mai spus ea.

Adelina Pestrițu este o fostă asistentă și prezentatoare de televiziune în vârstă de 32 de ani. Adelina Pestrițu a devenit mămică pentru prima oară în data de 3 august 2018. Bruneta a adus pe lume o fetiță, Zenaida Maria, fruct al poveștii de dragoste pe care vedeta o trăiește cu Virgil Șteblea. În data de 10 noiembrie, Adelina Pestrițu a botezat-o pe fiica sa. Zenaida Maria a fost creștinată de un cuplu de oameni de afaceri din Constanța, Aura și Daniel Rafte.

