Care este relația lui Florin Busuioc cu fiul său. „Mi-a dat un mesaj de simpatie după tot ce s-a întâmplat”

Florin Busuioc este căsătorit și are două fete. Prezentatorul rubricii Meteo de la Pro TV mai are un fiu, Florin, dintr-un mariaj cu o femeie pe nume Marieta. Cei doi nu s-au văzut de zece ani. Fiul lui Florin Busuioc are 29 de ani și locuiește la Târgu-Mureș.

Prezentatorul de televiziune a spus care este relația cu băiatul său.

„Cu fiul meu nu am prea mare legătură. Mi-a dat un mesaj de simpatie după tot ce s-a întâmplat. Nu ştiu… mi s-a părut un pic acid, aş zice , dar nu m-a deranjat.El are dreptate în felul lui şi eu îl înţeleg. Sunt părintele care nu a existat.

A fost dat la o parte, ăsta este adevărul şi nu pot să-i reproşez nimic acum. Aşa simte, pentru că aşa s-a întâmplat. După aceea încercările mele de a reintra în legătură cu el au fost sortite eşecului.

Îmi reproşez că nu am avut mai multă grijă. Da, probabil că trebuia să fiu mai prezent în viaţa lui”, a declarat Busu pentru revista Taifasuri, potrivit click.ro.

Florin Busuioc este un cunoscut actor și prezentator de televiziune din România. Cunoscut sub numele Busu, acesta este prezentatorul rubricii meteo de la Pro TV de foarte mulți ani. În luna noiembrie a anului trecut, Busu a trecut printr-un moment de cumpănă, atunci când a suferit un infarct la finalul unui spectatol de teatru pe care l-a jucat la Filarmonica Oltenia din Craiova.Florin Busuioc a fost externat de la Institutul Naţional de Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu la începutul lunii decembrie, după ce a suferit un infarct şi i s-au montat două stenturi la inimă.

