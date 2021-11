Care este relația lui Ovidiu Lipan cu fiul său. „Băiatul este în Germania, la mama lui, am și un nepoțel”

„Băiatul este în Germania, la mama lui, am și un nepoțel de un an și jumătate, Jonathan Lipan. Alexander, fiul meu, a fost la mai multe concerte cu mine în țară, a fost peste tot, la munte, la mare, i-am arătat țara. E îndrăgostit de România, dar trăiește în Germania cu mama lui și are o familie acolo.

El cântă, a terminat Conservatorul în Olanda, are proiecte personale. L-am avut și la câteva concerte în țară, la multe proiecte. Sunt mândru de el”, a declarat Ovidiu Lipan Țăndărică pentru Click.

„Am avut multe evenimente pe care le-am pus pe YouTube sau Facebook. Am realizat un film, «Țara mea de glorii, țara mea de dor», care a avut avanpremiera la Cluj și care va fi difuzat peste tot în lume. Este un film muzicalo-culturalo-spiritual cu valorile românești.

Prezentăm o Românie frumoasă în momentul în care este mare nevoie de unitate, de a savura locurile copilăriei. Acest film va fi transmis în diaspora și a fost realizat cu doi dragi colegi de-ai mei de la Phoenix, Mani Neumann și Ulli Brand.

După aceea, vom merge prin țară și-l vom prezenta. Am avut cu Maia Morgenstern, cu Florin Estefan, directorul operei din Cluj, și cu orchestra din Cluj, anul trecut, premieră la Teranova, un spectacol de vindecare, de liniște interioară, care se găsește pe YouTube.

Avem evenimente în pandemie, cu distanțare, cu măști, cu emoție și speranță pentru viitor”, a spus artistul despre proiectele sale.

