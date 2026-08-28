Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a emis o alertă alimentară privind un lot de budinci proteice în care a fost identificată o bacterie ce poate provoca probleme la nivelul tractului digestiv.

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În acest context, Carmen Brumă le-a propus urmăritorilor săi o variantă pe care o pot prepara acasă. Specialista în nutriție a publicat pe rețelele de socializare rețeta unei budinci proteice care, potrivit explicațiilor sale, poate fi gata în aproximativ 15 minute.

„Ieri, ANSVSA a anunțat pe site-ul oficial retragerea unui lot din budincile proteice vândute într-un lanț mare de supermarketuri. În acel lot s-a identificat o bacterie care poate cauza probleme gastrointestinale. Așa că m-am gândit să vă las o rețetă simplă de budincă proteică făcută acasă în 15 minute”, își începe Carmen Brumă postarea pe Facebook.

Ce ingrediente folosește Carmen Brumă pentru budinca proteică

Rețeta propusă de Carmen Brumă conține câteva ingrediente simple, iar pudra proteică este opțională. Unele ingrediente pot fi, de asemenea, adaptate în funcție de preferințele fiecăruia.

Ingrediente:

600 ml de lapte;

40 g de pudră proteică, opțional;

200 ml de cafea;

2 linguri de îndulcitor;

100 g de amidon alimentar;

esență de cafea, după gust;

scorțișoară, opțional;

fulgi de cocos, opțional.

Cum se prepară budinca proteică în doar 15 minute

Carmen Brumă a explicat, într-un clip video, toate etapele preparării desertului. Potrivit acesteia, compoziția trebuie amestecată continuu până când se îngroașă, după care budinca este lăsată la rece.

„Știi budincile astea proteice din supermarket? Te învăț să-ți faci acasă una mult mai bună, cu gust de cafea și scorțișoară, fără zahăr. Hai să vezi ce simplu e!

600 de ml de lapte în care am pus o cupă de pudră de colagen sau altă pudră proteică, după gust. Am adăugat 2 lingurițe de aluloză, un îndulcitor de ultimă generație pe care mi-am dorit să-l încerc, 100 grame de amidon alimentar, 200 ml de cafea tare, esență de cafea. Am amestecat întruna până s-a îngroșat compoziția, pe care am pus-o apoi într-un vas de sticlă și am băgat-o la frigider. Când a fost gata, am ornat-o cu scorțișoară și fulgi de cocos”, spune Carmen Brumă despre modul în care își prepară ea acasă această budincă.

După ce compoziția s-a răcit, budinca poate fi servită simplă sau decorată cu scorțișoară și fulgi de cocos.

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