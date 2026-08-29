Un bărbat din regiunea Harkov, care are trei degete amputate la mâna dreaptă, a fost declarat apt pentru serviciul militar de către comisia medico-militară (VLC) de la centrul teritorial de recrutare și sprijin din Bogoduhiv.

Informația a fost făcută publică de bloggerul militar Ievheniia Frankiv, printr-o postare pe rețelele sociale.

„Soldatul mi-a permis să public aceste informații, iar eu, în numele serviciului medical, transmit salutări șefului VLC din secția a patra a centrului din Bogoduhiv”, a scris Frankiv, însoțind mesajul de o fotografie a mâinii bărbatului și de concluzia comisiei medicale.

Până în acest moment, centrul teritorial de recrutare din regiunea Harkov nu a oferit niciun comentariu oficial cu privire la acest caz.

Postarea a generat o serie de reacții pe rețelele sociale, utilizatorii împărtășind experiențe similare.

Unii au relatat cazuri în care persoane cu afecțiuni grave au fost, de asemenea, considerate apte pentru serviciul militar. De exemplu, situația unui bărbat cu HIV, tuberculoză și răni severe, care a fost inițial declarat apt pentru serviciu, dar ulterior decizia comisiei a fost anulată printr-o hotărâre judecătorească.

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