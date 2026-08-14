Carmen Brumă nu și-a ascuns niciodată slăbiciunea pentru aromele intense de cafea, explicând că această combinație rămâne printre preferatele sale când vine vorba de gustări dulci.

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„Înghețată de cafea, cremoasă și simplă. Îmi plac toate dulciurile cu gust de cafea, de la ecler, ciocolată, tiramisu până la înghețată. Această rețetă de înghețată se prepară foarte ușor. Puteți improviza sau înlocui unele ingrediente”, a mărturisit Carmen Brumă. Carmen Brumă te învață cum să faci înghețată cu cafea în 15 minute

Procesul de preparare este unul facil și nu necesită ustensile complicate sau tehnici avansate de cofetărie. Vedeta a detaliat fiecare pas al rețetei, punctând și opțiunile de adaptare a ingredientelor în funcție de gusturi.

„Mod de preparare: 6 lingurițe de cafea solubilă, 30 g pudră proteică ( sau colagen) , curmale , apă fiartă și puteți adăuga și miere ( eu nu am pus de data asta) . Amestecați cu blenderul până se face o pastă. Separat am bătut cu mixerul 300 g smântana pentru frișcă si apoi am încorporat cu o spatulă laptele condensat. Combinați totul într-o caserolă si băgați la congelator pentru câteva ore. O porție de 100 g are aproximativ 200-250 cal”, a explicat vedeta.

Rezultatul este un desert delicios, cu textură fină, gata de savurat după doar câteva ore petrecute la congelator.

La 49 de ani, după 2 ani de școală, 26 de examene și bursă de merit, Carmen Brumă a absolvit, luna trecută, Masterul de Nutriție și Siguranță Alimentară la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București.