Carmen Brumă a strălucit într-o rochie neagră, elegantă, cu un detaliu din dantelă transparentă pe picior, care i-a pus în evidență silueta impecabilă. Ținuta a fost completată de un machiaj rafinat, cu buze roșii intense, și o coafură simplă, cu părul prins la spate, care i-a subliniat trăsăturile fine. Cerceii negri și clutch-ul asortat au completat perfect lookul elegant.

Mircea Badea, elegant alături de Carmen Brumă

Alături de ea, Mircea Badea a optat pentru un costum clasic negru, o cămașă albă și o cravată deschisă la culoare, adoptând un stil sobru, dar foarte potrivit pentru un eveniment de o asemenea ținută. Cei doi au fost fotografiați împreună în sala impunătoare a Palatului Parlamentului, într-un decor spectaculos, luminat în nuanțe de violet și auriu.

Carmen Brumă a împărtășit câteva imagini de la eveniment și pe rețelele de socializare, alături de mesajul: „Câteva poze de aseară de la evenimentul special Anastasia Soare.” Fanii au reacționat imediat, copleșind-o cu complimente. „Minunată! Felicitări!”, i-a scris una dintre admiratoare.

Alții au remarcat și prezența lui Mircea Badea, glumind cu simpatie: „Noroc că a stat și Mircea la poză!”, sau „Și soțul! Superbi amândoi!”. Mesajele de apreciere au continuat, fanii subliniind cât de bine arată amândoi: „Arăți fabulos ca întotdeauna! Doi oameni de calitate, superbi!”.

Cine a mai participat la eveniment

Au făcut furori Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu la Palatul Parlamentului. Adelina Pestrițu a impresionat printr-o apariție sobră, dar extrem de rafinată. Vedeta a ales o ținută complet neagră, formată dintr-un sacou cu umeri structurați și o fustă cu croială impecabilă, o combinație care i-a pus în valoare silueta și i-a oferit o notă de putere și eleganță contemporană. Machiajul discret, coafura perfect aranjată și atitudinea încrezătoare au completat lookul impecabil, demonstrând încă o dată de ce Adelina este considerată una dintre cele mai stilate prezențe din showbizul românesc.

Vedeta a împărtășit și un mesaj emoționant dedicat Anastasiei Soare, pe care o admiră profund: „Anastasia Soare, o femeie care inspiră o lume întreagă s-a întors acasă! A venit în România nu doar ca antreprenoare de succes, ci ca un om care a avut curajul să viseze și să înfrunte greutățile cu demnitate.

Cu emoție și sinceritate, ne-a împărtășit din drumul ei presărat cu sacrificii, multă muncă și momente de îndoială, dar și cu o viziune clară și o credință puternică în propriile forțe. Iar acum, povestea ei prinde viață și între paginile cărții „Conturul unui vis” – o mărturie sinceră despre cum se clădește succesul pas cu pas. Mulțumim pentru motivație și o seară magică, Anastasia! ⭐️”.

Mădălina Ghenea a fost, ca de obicei, o prezență spectaculoasă. Actrița a ales o ținută black & white, un mix între rafinament și atitudine modernă: o cămașă albă purtată lejer, sacou și pantaloni negri cu croială amplă, completate de ochelari de soare oversized și bijuterii statement.

