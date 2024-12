Zilele trecute, Carmen de la Sălciua declara că și-a dorit dintotdeauna să facă un concert de colinde și în perioada sărbătorilor și aștepta cu nerăbdare acest moment. Plănuia să meargă în diverse zone ale țării, nu doar în zona Ardealului, potrivit Spynews.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Din păcate, nu toate țin de noi. Nu vă întristați. Au fost niște neînțelegeri care, din păcate, nu au avut o rezolvare. În viață se întâmplă toate cum sunt rânduite. Anumite lucruri se întâmplă, altele nu. Până la Crăciun mă veți vedea și colindând. Voi posta curând afișe cu evenimente publice.”, a scris Carmen de la Sălciua pe Instagram.

Ce spunea vedeta despre hate-ul primit pe rețelele de socializare

„Nu e vorba doar de hate-ul care se vede, e vorba și de hate-ul care nu se vede. Până acum nu prea am băgat în seamă hate-ul, dar un mesaj care mi-a atras atenția, și cred că după mesajul ăsta am început să înteleg că unii oameni chiar nu sunt bine sufletește. Mi-a scris cineva că era frumoasă poza dacă era și un dinozaur acolo. Unii chiar nu mai dețin rațiunea. Nu ai cum să te legi de o poză așa. Aș vrea ca lumea să înțeleagă că am o carieră de peste 13 ani de zile, iar în cariera asta, singurul care m-a ajutat a fost Dumnezeu.”, a declarat Carmen de la Sălciua la Antena Stars.

Recomandări Anularea alegerilor prezidențiale din România, în presa de la Moscova: „Decizie luată după ce candidatul prorus câștigase primul tur, iar renumărarea voturilor îi confirmase victoria”

Carmen de la Sălciua s-a căsătorit în secret

Artista Carmen de la Sălciua, fosta soție a lui Culiță Sterp, și Marian Corcheș s-au căsătorit pe 11 octombrie în secret, după ce la începutul lunii septembrie au anunțat că au amânat nunta. Interpreta de muzică populară a făcut primele declarații și a publicat pe contul de socializare imagini cu ea și cel care i-a devenit soț.

„Am vrut să fie un moment al nostru, doar noi și Dumnezeu, și nașii. Vom face cununia religioasă acum”, a declarat Carmen de la Sălciua în urmă cu două luni.







Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News