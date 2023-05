Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Carmen Grebenișan a bifat o primă apariție pe micul ecran după ce s-a întors din Republica Dominicană, de la Survivor România 2023, unde a ocupat locul 3 în marea finală.

Vedeta a recunoscut că se simte cu adevărat câștigătoare după întreaga experiență trăită. Timp de mai bine de cinci luni de zile a rezistat în competiție fără mâncare, fără condiții, în mijlocul junglei. În emisiunea de la Pro TV, ea a primit mai multe întrebări neașteptate, printre care și una despre relația cu concurenții din competiție.

Carmen Grebenișan: „Eu sunt o persoană care atunci când vede ceva zice”

„Cine te-a enervat cel mai tare?”, a întrebat-o Cătălin Măruță pe Carmen Grebenișan, iar ea a răspuns: „O să zic. Cred că a fost și evident, s-a văzut. Cel mai tare mă enervau persoanele care au un comportament evaziv și nu zic lucrurilor pe nume. Eu sunt o persoană care atunci când vede ceva zice. Și știam că și alții văd și întrebam: «Ionuț, vezi și tu ce văd și eu?»”, a spus vedeta, care a și dezvăluit pe larg că își dorea ca Ionuț Iftimoaie să ia atitudine în unele conflicte din tabăra lor și să își spună părerea.

Carmen Grebenișan, despre Ionuț Iftimoaie: „Nu m-a enervat persoana, ci tipul de comportament. O persoană anume nu mă poate enerva 100%”

„«Nu e problema mea acum. Nu știu dacă tu vezi…». Și i-am zis: «Ionuț, zi! Ești de acord cu ce văd eu?». «Că eu nu sunt în măsură să văd nu știu ce.». Apoi eu îl întrebam când eram numai noi: «Îmi spui Ionuț? Tu ești de acord cu ce face DOC? De ce nu îl susții să nu se ducă în direcția asta? Îl vezi că e un om rău. De ce nu îi zici și tu? Poate pe tine te ascultă.»

El zicea: «Că nu e problema mea, că este un om matur. Eu i-am zis în felul meu, cred că a fost de ajuns.»”, a povestit Carmen Grebenișan, care a ținut să puncteze că nu persoana Ionuț Iftimoaie l-a deranjat, ci comportamentul lui.

„Nu m-a enervat persoana, ci tipul de comportament. O persoană anume nu mă poate enerva 100%. Doar o reacție sau un comportament. În rest, el a fost un om exemplar, adică era un om care susținea pe toată lumea, era bun, nu pot să zic că m-a enervat. Doar atunci când trebuia să zică lucrurilor pe nume nu zicea și pe mine mă enervează chestia asta.

Nu era tot timpul vocal. El tot zicea că nu vrea să se certe”, a încheiat subiectul vedeta.

Carmen Grebenișan, probleme cu retenția de apă după Survivor 2023

Mulți dintre concurenții din acest sezon au slăbit la Survivor România 2023, cea mai spectaculoasă transformare având-o Dan Ursa, care a și câștigat concursul. El a dat jos 22 de kilograme. În schimb, Carmen Grebenișan, care a ieșit pe locul 3 la voturi în marea finală, s-a îngrășat.

Vedeta spune că are probleme cu retenția de apă. „Uite cum arăt, ca un hamster. Doamne, ce obraji am făcut! Am mega retenție de apă, încă mă lupt cu ea. O să vă povestesc mai multe, abia aștept să vă vorbesc, că nu am vorbit deloc pe Instagram de când am venit, chiar am vrut să iau o pauză. Deși am luat o pauză mare am simțit nevoia să se prelungească un pic”, a spus influencerul, care atunci când a plecat în competiție avea 58 sau 59 de kilograme, iar acum are 62.

De aceea, ea ține acum dieta intermitent fasting, multe ore la rând nu mănâncă nimic. „Apă cu lămâie și fasting, așteptăm să își revină corpul la forma lui pentru că vreau să vă arăt cântarul. (…) Proba cântarului, nu știu ce să zic. Deci 62 de kilograme. Niciodată nu am mai avut 62 de kilograme, niciodată nu am avut peste 60 de kilograme, cel mai mult am avut 57 și cred că înainte să plec la Survivor m-am îndopat calumea că așa mi s-a recomandat și cred că am făcut un 58 spre 59.

Deci mare, mare retenție de apă! Nici nu se vede toată, dar cred că pe față vedeți cum abia își revine, a fost mult mai rău, am fost foarte, foarte umflată, am făcut și niște alergii, sunt multe de povestit, dar și lucruri foarte faine”, a mai povestit ea în mediul online.

