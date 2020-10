Carmen Grebenișan, detalii despre relația cu noul iubit. “Până acum o perioadă, ajungeam să fac ceea ce voiau alții”

“Bărbatul acesta a apărut în viața mea cu trei ani în urmă, însă noi am fost doar amici până când m-am deschis în alt fel în fața lui, și el de asemenea. Eu mi-am scos total din vocabular acest cuvânt – judecată. Nu-l preiau, nu-l absorb, nu mai există pentru mine.

Viața mea a început să fie, de ceva vreme, doar ceea ce vreau eu și e trist că, până acum o perioadă, ajungeam să fac ceea ce voiau alții.

Sunt cea mai fericită să pot afirma că duc o viață lipsită de prejudecăți și mă bucur intens de fiecare moment al acesteia”, a declarat Carmen pentru revista VIVA!

“Pot spune că pandemia a avut un impact pozitiv asupra noastră și asupra schimbărilor care au avut loc în relația noastră. Această perioadă ne-a apropiat enorm, fiindcă am fost obligați să stăm în aceeași casă, mai ales că eram la începutul relației și totul a decurs atât de fluid.

Nu cred că se puteau lega lucrurile mai bine de atât. Absolut fiecare detaliu s-a întâmplat cu un anumit scop, ca să ajungem aici, acum. Propunerea a venit din partea amândurora, mai exact el mi-a propus asta în momentul în care eu i-am zis că va trebui să plec mai des pe la mine, ca să schimb hainele. Iar el a spus să-mi aduc mai multe haine la el acasă, chiar dacă nu este destul loc…

Nu cred că este undeva destul loc pentru ceea ce am eu. (râde) Și așa a venit propunerea din partea lui să ne mutăm împreună, a fost mai degrabă o glumă, vă dați seama că nu am vorbit serios în momentul acela.

Dar, fiind în pandemie și neavând atât de multă activitate, am început să ne uităm împreună la tot felul de case, care mai de care mai mari și mai scumpe, doar așa, din entuziasm, din plăcere.

Și așa am dat peste căsuța noastră, pe care am găsit-o la un preț mult mai mic decât ar fi fost în mod normal, având în vedere perioada în care ne aflam, așa că ne-am decis s-o vizionăm și aceea a fost”, a povestit Carmen Grebenișan pentru sursa citată.

