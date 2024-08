Carmen Grebenișan și Alex Militaru au pus capăt relației lor în urmă cu câteva luni, iar de curând, influencerița și-a surprins fanii afișându-se alături de noul ei iubit, Cristian. Cei doi au plecat deja într-o vacanță împreună și plănuiesc o nouă escapadă romantică în Ibiza, în luna septembrie.

Deși inițial Carmen Grebenișan nu își dorea neapărat să înceapă o nouă relație, lucrurile au evoluat rapid, iar acum radiază de fericire alături de Cristian. Influencerița a declarat că cei doi se înțeleg de minune și împărtășesc aceleași valori, fapt care a contribuit la apropierea lor rapidă.

„Au avut loc foarte multe schimbări în viața mea și sunt de bine. Da, da (n.r. că iubește din nou). Nu era nimic în plan, așa s-au întâmplat lucrurile, dar nu o să opun atunci când vine ceva. Mie îmi place să merg cumva cu valul sentimentelor pe care le am, mai ales că relația mea anterioară se încheiase cu mult timp înainte să oficializez finalizarea. A avut loc de mult timp (n.r. vindecarea după despărțirea de Alex Militaru), doar că noi rămăsesem prieteni și așa am rămas și acum. Și mă bucur că am rămas așa, că am putut să rămânem în relații bune. Asta ține de cât de deschis ești, de cât de dispus ești să te vindeci, pentru că nu toată lumea e la fel și chiar dacă în 99% din cazuri e rău, poate să existe 1% care să fie bun”, a declarat Carmen Grebenișan, într-un interviu acordat pentru Antena Stars.

„Probabil faptul că avem aceleași valori și același targeturi în viață”

Carmen Grebenișan simte că s-a vindecat complet după despărțirea de Alex Militaru și este entuziasmată de noile oportunități din viața ei. Noul cuplu adoră să călătorească, iar vacanța din Ibiza este doar una dintre multele aventuri pe care le-au planificat împreună.

„Probabil faptul că avem aceleași valori și același targeturi în viață (…) Cred că ăsta e și motivul pentru care la 32 de ani, pot să continui ideea de relația, pentru că e mai important decât orice flacără”, a mai spus influencerița.

