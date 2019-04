„Nu renunța la dreptul tău de a iubi și de a fi iubit! Relațiile dobândite în mediul virtual, prin intermediul aplicațiilor, sunt relații fără viitor și care ucid sentimentul de iubire! Astfel ne crește gradul de frustrare și orgoliul, devenind doar interesați de magia momentului. După consumarea ”magiei” rămâne starea de singurătate și de tristețe, dar și sentimentul de neîmplinire sufletească. După consumarea ”magiei” îți vine să fugi mâncând pământul, la cineva, înspre care te îndeamnă chiar sufletul tău! Iubirea implică respect, puritate și noblețe, iar aceste valori nu se găsesc pe toate drumurile! O săptămână excelentă, tuturor! Vă las aici un cadou muzical, o piesă foarte frumoasă ?❤️?”, a scris Carmen Şerban pe contul de socializare.

Invitată la „Refresh by Oana Turcu”, emisiune difuzată la Antena Stars, Carmen Şerban a dezvăluit recent, că a slăbit foarte mult din cauza unei tragedii.

„Nu fac nimic pentru a slăbi. S-a întâmplat ca cineva foarte drag sufletului meu să se ducă anul trecut. Era omul sufletului meu dintotdeauna şi pentru totdeauna şi s-a dus, chiar înainte cu o zi de ziua mea anul trecut şi m-am topit vreo 7 kg, aşa, brusc. După care am mâncat chiar mai bine şi mai mult faţă de perioadele în care încercam să slăbesc şi, totuşi, am mai slăbit, câte un kilogram, câte un kilogram, şi am ajuns la minus 15 kg în total. Sunt sănătoasă, sunt bine, dar uite că… (…) Până la el, nu am pierdut pe nimeni drag sufletului. Pentru mine, omul acesta a fost sufletul meu pereche. Când pierzi pe cineva cu care ai legături sufleteşti de la Dumnezeu, nu te mai vindeci niciodată!”.

Citește și:

Recomandările culturale ale săptămânii. Descoperiți-l pe Bogdan Dumitrache, actorul de teatru, și lecuiți-vă de pesimism cu o carte despre evoluția lumii

Citește mai multe despre Carmen Șerban pe Libertatea.