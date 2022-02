Carmen Tănase, 61 de ani, are o carieră de aproape patru decenii în teatru, film și televiziune. Invitata recent la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, actrița originară din Ploiești a făcut o incursiune în cariera și în viața personală.

Marin Moraru a picat-o la primul examen

Tatăl ei, care a avut o influență uriașă asupra actriței, visa ca fiica lui să devină o mare violonistă, puștoaica, în schimb, nu putea suporta acest instrument muzical. În 1980 a fost admisă la Teatru, nu din prima, Marin Moraru refuzând-o la prima tentativă. Apoi, Olga Tudorache i-a modelat cariera, mai întâi ca profesoară. „Marin Moraru nici nu a știut că eu am fost la examen și că m-a picat, el nici nu a ridicat capul, eu i-am văzut doar chelia. Nu i-a atras atenția nimic, nici nu avea ce, eram un copil răsfățat care a crezut că le va rupe gura, deși nu învățasem toate poeziile. Ulterior, i-am povestit, s-a amuzat. Am luat de la el tot ce s-a putut, am fost un vampir în meserie, am absorbit tot de la profesori”, a rememorat Carmen Tănase.

Olga Tudorache, mama #2

Olga Tudorache a fost marea ei șansă. „A fost ca o mamă pentru mine, mama mea a doua. Odată ce-ai întâlnit-o, ești fericit de asta, a doua oară în viață nu mai întâlnești o astfel de persoană. Am încercat să răsplătesc darul acesta pe care mi l-a dat Dumnezeu, întâlnind-o”. Carmen Tănase a precizat că nu contează neapărat frumusețea în actorie: „Poți să fii frumos, frumoasă, și să nu exprimi nimic. Adică să n-ai charismă. Dacă nu pui mâna să citești o carte, degeaba ești frumos, ochii tăi nu exprimă nimic. E important nu atât să ai succes, ci trebuie să aduci cu tine o lume. Când treci prin experiențe învățând ceva, atunci contează. La teatru nu ai cum să trișezi, la filme mai poți să tai, să modifici”.

A fugit de la dentist la Revoluție

Carmen Tănase a avut parte de câteva momente memorabile în viață. A fost pe străzi în decembrie 1989, în zilele teribile ale Revoluției. „Am ieșit atunci fiindcă auzeam la Europa Liberă cum se trăgea la Timișoara în oameni. Când a început Revoluția la București, eram la stomatologie pe scaun, mi-am luat geaca și-am fugit la Universitate. Am nimerit în rond, înconjurată de trupele de scutieri, eram șocată, nu știam ce să fac. Două zile și două nopți n-am fost acasă, am fost pe străzi. Să am carnet de revoluționar?! Nu, de ce?! Pentru ce”, a reacționat actrița.

A crezut că e film, nu atentat

Ploieșteanca are doi motani, Obama și Putin. Apoi, în septembrie 2001, a fost la New York, în ziua atentatelor de la „Turnurile Gemene”, mai mult, chiar plănuia o nouă vizită la World Trade Center cu o prietenă. „Noi am ajuns pe 10 septembrie la New York. Prietenii mei din America mă duseseră înainte la Turnuri, să văd toată priveliștea de sus, i-am promis unei prietene că o duc și eu pe ea, dacă avem liber, pe 11 septembrie. I-am zis clar: Fetiță, te duc să vezi miliarde de luminițe, dar seara”. Era un plan. Doar că dimineața a fost atentatul, ceva groaznic, abia la al doilea avion intrat în Turnuri am realizat că e atentat, la primul credeam că e un film american”, și-a adus aminte Carmen.

„Nu am ce căuta în politică”

Cu păreri tăioase în ultimii doi ani la TV sau în mediul online, Carmen Tănase a spus că nu este tentată absolut deloc de viața politică. „Nu am ce să caut în această politică. Este un joc murdar, în care dacă intră cineva care are gânduri bune, imaginea lui este făcută praf în două săptămâni. Nu am muncit o viață întreagă, ca să vină unii și să-mi facă imaginea praf. Sunt un observator și ca orice observator comentez. De 32 de ani, lucrurile au mers în jos în orice domeniu, nu am cum participa la asta pentru că nu pot face nimic. Nu are niciun sens”, a explicat ploieșteanca.

