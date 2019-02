Carmen Tănase filmează la foc continuu pentru serialul „Fructul oprit”, difuzat în fiecare miercuri la Antena 1. Aflată într-o mică pauză de înregistrări, îndrăgita actriță ne-a vorbit despre pasiunea ei pentru teatru și film, din pricina căreia viața privată are uneori de suferit.

„Sunt un om dezordonat acasă, în viață, în principiu, uit unde îmi pun lucrurile, unde îmi sunt actele, am trei certificate de naștere, că le pierd și după aceea le găsesc, între timp fac altele și așa mai departe… Sunt praf cu actele. Nu știu nimic despre bani. Probabil pentru că mintea mi-e ocupată cu profesia și sunt foarte concentrată și dedicată acestui lucru și atunci, nu mai încape și viața privată. Dar mă descurc. Dezordonată am fost de când mă știu, cu capul în nori, așa”, ne-a mărturisit Carmen Tănase, completând că, din fericire, la job e cu totul alta, ordonată, atentă, punctuală: „Fenomenul acesta care se întâmplă în profesie, cum de suntem, de fapt, doi oameni într-unul singur, nu aș putea să îl explic”.

„La început, mi-era o frică îngrozitoare de camera de filmat!”

Interpreta Roxanei Baicu Popovici din „Fructul oprit” este iubită și apreciată de public datorită talentului, dar și naturaleței cu care joacă. Surprinzător, această naturalețe i-a venit cu timpul lui Carmen Tănase!

„La început, era coșmar. Mi-era o frică îngrozitoare de camera asta. Aveam senzația că mă transform în altcineva decât sunt. Câțiva ani, după facultate, a fost foarte rău. Se și filma destul de puțin atunci și când apucam câte un film eram terorizată de cameră”, a povestit actrița pentru Libertatea.

Acum, e atât de detașată la filmări că totul merge șnur și aproape toate scenele îi ies din prima. „Nu mai am nici o problemă, pentru că mă simt bine făcând lucrul acesta și pentru că îmi place mult. E adevărat că am și experiență, adică am multre meciuri în picioare, mi-e mai ușor”, a punctat ea.

Video: Robert Hanciarec

Citește și: Ioana Filimon de la „Ferma” a refuzat un actor celebru din „Prison Break”! „Nu m-a interesat oferta lui”