„Este vineri, 15 mai, și teoretic putem pleca oriunde vrem. Însă, aseară am avut parte de un eveniment neplăcut, când doi indivizi au încercat să intre peste noi în casă, așa că, acum nu vreau să plec nicăieri. Nu s-a întâmplat nimic grav, dar sentimentul este groaznic”, a precizat artista.

Ellie White se luptă cu o boală rară

Fosta solistă a DJ Project a fost diagnosticată cu o boală rară ce are legătură cu globul ocular. Ellie White a povestit despre simptome și despre cum se simte în urmă cu câțiva ani, tratându-se la o clinică din Elveția.

„Nu am nimic la ochi, nu sunt bătută, este doar o simplă boală, se numeşte Nevus Ota. Este o boală pe care am moştenit-o, nici măcar nu am moştenit-o, de fapt am căpătat-o din pântecul mamei.

Nu pot să lucrez decât în exteriorul ochiului, în interior nu lucrează nimeni, pentru că este foarte riscant şi încă nu s-au găsit tratamente care să lucreze acolo, în zona respectivă.

Acolo este o aglomerare de vase de sânge şi laserul lucrează în profunzime şi îmi sparge efectiv vasele de sânge”, a declarat Ellie White pentru spynews.ro.

