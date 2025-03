În anul 2019, Alina Ceușan s-a căsătorit cu Raul Tișa, care e un cunoscut hairstylist cu mai multe saloane în diferite orașe din țară. Cei doi sunt părinții lui Rock, care a venit pe lume în 2020, și ai Perlei, care s-a născut în vara lui 2024.

Cum își mențin relația Alina Ceușan și Raul Tișa

Chiar dacă sunt părinți, cei doi nu își neglijează relația de cuplu. Pe rețelele de socializare, Alina Ceușan a rupt tăcerea și a dezvăluit cum își menține relația cu Raul Tișa. Au unele weekenduri în care petrec timp doar ei doi, așa cum vedeta le sfătuiește și pe urmăritoarele lor să facă cu partenerii lor pentru un mariaj sănătos.

„Făcând din weekendurile noastre de întâlniri un lucru nenegociabil – o escapadă pe rând. Calitatea de părinte este frumoasă, dar este ușor să uităm cine eram înainte de nopțile nedormite, negocierile pentru gustări și listele interminabile de lucruri de făcut.

O escapadă, chiar și pentru puțin timp, ne reamintește că „noi” încă mai contează. Să râdem, să ne facem planuri, să visăm, să ne reconectăm – toate acestea ne fac parteneri și părinți mai buni. Dacă ați așteptat „momentul potrivit” pentru a lua acea pauză, considerați că acesta este semnul vostru. Dați prioritate iubirii voastre – merită”, a transmis Alina Ceușan.

Recomandări Primul sondaj pentru alegerile prezidențiale. Suveraniștii ar câștiga turul I. Cine ar putea câștiga turul doi

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Fanii au reacționat cu sute de like-uri pe Facebook, la postarea ei, iar un urmăritor a comentat: „Trebuie avută mare grijă cu narativele de genul acesta. Viețișoara asta perfectă cu rânduri de bunici și ajutoare cu duiumul, este un privilegiu.

Realitatea ne învață însă, că doar o mică parte din părinți/ cupluri au șansă unui date weekend. Actually, probabil majoritatea dintre noi, nu au șansă la a date night, nici nu mai discutăm de a date weekend. Și e okay, va puteți prioritiza iubirea și în sânul casei for now. Nu pierdeți nimic, pur și simplu vă adaptați modul de a râde, de a planifica, de a visa la o configurație mai domestică și asta ESTE OK”.

Câți bani câștigă Alina Ceușan lunar din online

Alina Ceușan, care a prezentat Love Island România la Pro TV, a apărut în 2023 în emisiunea lui Cătălin Măruță, pregătită să răspundă întrebărilor picante și a făcut declarații în exclusivitate. Creatoarea de conținut a recunoscut, în direct, care este suma pe care o câștigă lunar din online, dar și cine este bărbatul celebru cu care s-ar căsători.

Recomandări Europa vrea să renunțe treptat la tehnica militară americană, dar opțiunile sunt puține. Principalele temeri față de politica lui Trump

Avertizată încă de la început de Cătălin Măruță – „Sosurile nu sunt picante… sunt iadul pe pământ!”, Alina Ceușan a răspuns la cele mai neașteptate întrebări ce i-au fost adresate vreodată. Provocată fiind să spună „numele bărbatului din showbizul românesc, cu care s-ar mărita și mâine dacă nu ar fi căsătorită”, aceasta a răspuns „Răzvan Fodor. E un bărbat mișto! Are și carismă…”.

În premieră, Alina a declarat că o altă creatoare de conținut din România, Ioana Grama, este genul de persoană care vrea să primească totul gratis. Prezentatoarea Love Island i-a rostit numele atunci când a fost întrebată: „Spune numele unui influencer despre care crezi că așteaptă lucruri gratuite în permanență”.

În exclusivitate „La Măruță”, Alina Ceușan a făcut o mărturisire total neașteptată. Fără să stea pe gânduri, aceasta a recunoscut că „suma medie pe care o câștigă lunar din online” este de 15.000 de euro.

Urmărește-ne pe Google News