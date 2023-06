UPDATE 21:14: Nina Hariton, Paul Tudosescu și Laurențiu Neamțu primesc ajutor în marea finală de la Chefi la cutițe, sezon 11, din partea foștilor colegi de competiție. 11 Chefi îi vor juriza în această seară pe cei trei finaliști.

Gina Pistol este la ultima apariție la Chefi la cuțite și a explicat regulile: „Finaliștii au voie să ia câte 5 oameni în echipă. O să vă spun mai întâi juriul. Sunt 11 chefi: Ștefan Popescu, Patrizia Paglieri, Iosif Ștefănescu, Florin Ivan, Marian Cernat, Roxana Blenche, Bogdan Alexandrescu, Andreea Moldovan, Cătălin Petrescu, Alex Petricean și Marius Tudosiei. Singurul lucru pe care l-am schimbat în regulile acestei zile este următorul. După ce v-ați ales echipa, aveți 10 minute pe ceas să le explicați ce au de făcut. 5 minute în cămară, iar apoi vor începe primele 90 de minute după care trebuie să scoateți aperitivul. O să gătiți 3 ore jumătate, eu vreau preparatele la timp”.

Laurențiu Neamțu i-a ales în echipa sa pe: Mihaela Zahariea, Mariana Zinner, George Borșaru, Adrian Hampu și Stelian Nistor.

Paul Tudosescu i-a ales în echipa sa pe: Monica Pușcoiu, Ștefan Nistor, AnaMaria Ijac (Anica), Florin Borșaru și Diane Inamahoro.

Nina Hariton i-a ales în echipa sa pe: Constantin Onuț, George Popescu, Luna Morgaciova, Matthew Ehsanmehr și Daniel Dragomir.

***

Din mii de concurenți înscriși la „Chefi la cuțite” 2023, sezon 11, sute au intrat în audiții, iar 21 dintre ei au pășit în bucătăria emisiunii de la Antena 1. Doar 3 dintre ei s-au calificat în marea finală din această seară, este vorba despre Paul Tudosescu, Nina Hariton și Laurențiu Neamțu.

În ultima ediție difuzată acum la Antena 1, cei 3 finaliști își vor da măsura priceperii în bucătărie și totodată se vor bate în strategii bine ticluite, atunci când își vor alcătui echipele cu care vor găti, alegând cei mai potriviți oameni dintre concurenții care au părăsit competiția acestui sezon.

Chefii vor aștepta cu mari emoții verdictul finalei, fiecare sperând să-și adauge în palmares un nou titlu de câștigător „Chefi la cuțite”. Dacă Florin Dumitrescu a obținut victoria în două sezoane, Cătălin Scărlătescu a ieșit de trei ori învingător, iar Sorin Bontea a câștigat de cinci ori marele titlu al show-ului culinar.

Cine e Paul Tudosescu, finalist la „Chefi la cuțite”, sezon 11

Dumitru Paul Tudosescu este cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu la „Chefi la cuțite”, sezonul 11. Concurentul a dezvăluit ce poveste incredibilă de viață are, prin ce experiențe dificile a trecut, dar și ce carieră impresionantă are ca bucătar. „Sunt Paul, vin din Anglia și lucrez ca bucătar. Lucrez de la 14 ani. Am început la hotel Sofitel, chef bucătar era chef Dumitru Bucșă. L-am prins o lună pe Jean-Luc (…).

Am mers în Anglia. Am avut o problemă, o dependență, am avut niște probleme în trecut. Dar mă duceam la muncă, lucram. A trebuit să scap din cercul în care eram, așa că m-am apucat de bucătărie (…). Mi-a trebuit să fac ceva, ca să fac ceva. Am avut familia lângă și fosta mea soție. Și a trebuit să fac ceva. M-am gândit ce-mi place să fac și am decis să fac un curs de bucătărie în Franța, undeva, să plec din România, să scap de anturaj. Aveam două opțiuni: ori eram după gratii, ori la 2 metri sub pământ. În 2005 am plecat în Anglia”.

Cine este Nina Hariton, finalistă la „Chefi la cuțite”, sezon 11

Nina Hariton a renunțat la meseria de bucătar pentru a deveni agent imobiliar. Nina Hariton a devenit cuțitul de aur al lui Sorin Bontea. Mai mult, concurenta este prima femeie din emisiune care a obținut trei cuțite de aur.

Cine este Laurențiu Neamțu, finalist la „Chefi la cuțite”, sezon 11

Florin Dumitrescu i-a acordat cuțitul de aur lui Laurențiu Neamțu, concurentul de 35 de ani din Brașov cu o experiență culinară impresionantă. „Pasiunea mea pentru bucătărie a început de la o vârstă fragedă, tatăl meu fiind bucătar și lucrând la evenimente private. De la vârsta de 12 ani lucram alături de el. Apoi, de la 19 ani, am plecat din România.

Am lucrat ca bucătar patru ani în Cipru, apoi opt ani în America, unde am gătit la restaurante cu stele Michelin din New York, dar și la un country club din Florida, unde taxa de membru era de 160.000 de dolari și unde veneau numai vedete: de la Céline Dion la Justin Bieber. Am gătit și la nunta lui Michael Jordan la clubul alăturat”, a povestit Laurențiu.

Juriu „Chefi la cuțite” 2023, sezon 11

Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu vor juriza preparatele finaliștilor „Chefi la cuțite” 2023, sezon 11. Ei vor desemna marele câștigător al acestui sezon.

Premiu „Chefi la cuțite” 2023, sezon 11

Paul Tudosescu, Nina Hariton și Laurențiu Neamțu luptă pentru marele premiu al emisiunii, premiu în valoare de 30.000 de euro.

