Nina Hariton a luptat în finala „Chefi la cuțite”, sezonul 11 împotriva lui Laurențiu Neamțu și lui Paul Tudosescu. A reușit să îi dea gata pe jurați cu preparatele ei, așa că ea a fost desemnată câștigătoarea sezonul 11 „Chefi la cuțite”.

Cine este Nina Hariton, câștigătoarea „Chefi la cuțite”, sezon 11

Nina Hariton are 31 de ani, este din Republica Moldova și locuiește la Paris de 8 ani. În preselecțiile „Chefi la cuțite”, ea a uimit cu preparatul ei, chefii au crezut că e creată de un bucătar cu experiență. În realitate, ea lucrează ca agent imobiliar.

Nina Hariton a urmat cursurile Facultății de Teatru din Galați, dar nu absolvit, deoarece a ales să plece în Franța, pentru a se muta cu soțul ei. Deși a lucrat 5 ani în restaurante renumite din Franța, Nina Hariton a fost nevoită să renunțe la bucătărie, din cauza programului încărcat și pentru a avea mai mult timp pentru copilul ei de 8 ani.

A renunțat la bucătărie și e agent imobiliar

„Gătitul îl fac pentru familie, pentru prieteni. Mie îmi place foarte mult să primesc oameni și să fac farfurii frumoase, chiar și seara, acasă, atunci când gătim. După un an de experiență și un an de studii în gastronomia franceză am dezvoltat în mine un gust mai rafinat de bucătărie.

Cu toate că am o experiență puternică, adică eu sunt mândră de experiența mea, evident că am emoții.” , a spus la Antena 1 câștigătoarea de la „Chefi la cuțite”, sezonul 11.

În preselecții, toți cei trei chefi i-au oferit cuțitul de aur, însă ea a ales să facă parte din echipa lui Sorin Bontea. „Dacă dumneavoastră îmi dați al treilea cuțit merg la dumneavoastră. Și mergem în finală, vă promit chef. Pentru că îmi doresc, am ambiție și pentru că am gust”, a promis Nina Hariton la momentul respectiv.

„Al tău este! Doamne, ce talent am! Felicitări! Vinzi foarte mult! Deci ai și vrăjeală! Și eu am aceeași vrăjeală!”, a zis Sorin Bontea.

Nina Hariton s-a mutat în Franța pentru soțul ei

Câștigătoarea are o poveste inedită, ea a plecat la Paris pentru a fi alături de soțul ei, pe care l-a cunoscut la o petrecere în Republica Moldova. El locuiește de mulți ani în Paris, iar în prezent sunt căsătoriți. Cei doi au împreună un copil în vârstă de 8 ani. Nina Hariton s-a apucat de gătit și chiar a lucrat într-un restaurant care îi aparținea chefului John Carlino.

„Am ajuns la Paris după iubire, după dragoste, după soțul meu actual. Ne-am cunoscut la o petrecere în Republica Moldova. El era în Franța, ne-am văzut trei luni și apoi m-am hotărât, la propunerea lui, să îl urmez și să merg în Franța. Am renunțat la tot și m-am dus cu inima. Când am plecat în Franța, am renunțat la facultatea mea de teatru din Galați și l-am urmat pe el acolo. Am întâlnit un chef bucătar și a fost ca o lumină”, a mai spus concurenta la Antena 1.

Nina Hariton a explicat de ce a renunțat la meseria de bucătar pentru a deveni agent imobiliar. „Pentru că începeam la 7 și terminam la 12 noaptea, știți cum sunt chefii, pentru ei asta e viața. Pentru mine, presiunea aceasta, plus viața de familie, că am un copil, are 7 ani. Colegii niciodată nu mă înțelegeau când copilul era bolnav sau mergeam la urgențe sau să rămân cu el. Am lucrat 5 ani în restaurante haute cuisine”.

