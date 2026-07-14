„Pentru că restaurantul era pe malul mării, la Constanța mai exact, am zis să comand ceva în temă, așa că am ales din meniu preparatul în dreptul căruia scria «Gustare pescărească» (platou pentru două persoane) – 180 lei”, a povestit Marian Godină.

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Acesta a spus și ce conținea platoul, crezând inițial că cineva a vrut să îi facă o farsă. „Conținea icre de crap, icre de știucă parcă, chifteluțe de pește, cârnăciori de pește, pește marinat, zacuscă de pește. Bun, am zis. A venit platouașul, căci platou nu-i pot zice și am început să mănânc, întrebându-mă dacă nu cumva ospătarul mi-a făcut o farsă și vrea să-mi testeze reacția”, a spus Marian Godină.

La un moment dat, Marian Godină s-a gândit chiar să întrebe personalul restaurantului dacă nu cumva a fost adus un alt preparat.

„Văzând că totul era pe bune, i-am zis Georgianei că eu mă duc să întreb dacă aia e gustarea pescărească de două persoane sau a încurcat meniul și a adus meniul de copii”, a povestit acesta.

Soția lui a fost cea care i-a atras atenția, așa că în cele din urmă s-a resemnat: „Tu nu ai citit clar că e gustare? Guști o icră, guști un cârnăcior, guști niște pește. Haide, ia loc și gustă. Eu bolovan… mă mai luam și de oamenii ăia degeaba…”, a încheiat acesta.