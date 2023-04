„Valul care a fost după eliminarea noastră a fost unul foarte plăcut. Până la urmă, viața de sportiv te învață să accepți momentele dificile pentru a merge mai departe. Nu putem să facem ca o tragedie, nu este o tragedie. A fost un capitol din viața noastră pe care l-am acceptat cu drag și l-am experimentat cu entuziasm.

Desigur, am învățat foarte multe din asta. Eu, cel puțin, am învățat multe, mi-am depășit anumite limite pe care le aveam din punct de vedere emotional. Pot să zic că sunt mulțumită, indiferent de cât am stat. Am văzut și probele care au urmat, era ceva crunt pentru mine.

Probele cu mâncatul mă dădeau gata. Era clar că Diana trebuia să facă un efort dublu pentru amândouă. Sunt fericită cu experiența pe care am avut-o și până la urmă, viața continuă, nu se oprește la o etapă pe care ai avut-o”, a spus Larisa pentru Ego.

Larisa Iordache și Diana Bulimar nu au slăbit foarte mult la America Express

„Corpul tău este deja pregătit și își cunoaște limitele, are anumite automatisme în care își accesează protecția.

Având în vedere că am făcut 20 de ani de gimnastică, corpul meu a învățat cum să se apere. Noi am fost acolo all in. Nu ne-am ferit de absolut nimic. La un moment dat eram cu gleznele sucite și am continuat, ne înțepam în anumite lucruri.

Nu a contat, voiam să fim acolo primele, cred că asta s-a văzut. Am profitat de ocazie, ne-am bucurat.

Nu cât ar fi trebuit, dar m-am bucurat. Noi am slăbit un kilogram sau două, nu mai mult. Stresul nu ne ducea cu gândul la mâncare. Timp de două săptămâni, am slăbit puțin și noi, dar ne-am revenit când am venit acasă”, a mai spus Larisa pentru sursa citată.

