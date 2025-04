După ce și-au investit banii pe care i-au câștigat de-a lungul vieții în diferite afaceri, unii dintre ei au început să aibă profit, în timp ce alte vedete nu au rezistat „pe piață”, după cum se spune.

Matei Teodoru a mers la restaurantul din Centrul Vechi

Matei Teodoru, un vlogger cu aproape 100.000 de urmăritori pe YouTube, a mers în unele locații deținute de vedete și a testat preparatele. El s-a și filmat în timp ce mânca și comanda, după care a postat filmulețele pe internet.

În urmă cu doar câteva zile, Matei Teodoru a decis să facă o vizită în restaurantul pe care Mircea Dinescu îl deține în București, în Centrul Vechi, iar acolo a comandat mai multe feluri de mâncare.

„Restaurantul Lacrimi și Sfinți, din Centrul Vechi. Aici sunt mare parte dintre restaurantele vedetelor, precum și cel al lui Garcea, iar acesta este restaurantul lui Mircea Dinescu. Cei care sunt de vârstă mai înaintată, în caz că se uită la vlogurile mele, știu despre cine este vorba.

În caz că nu știți despre cine este vorba, este un poet și un jurnalist român, care a apărut peste tot în presă în ultimii zeci de ani. Ce ne interesează pe noi este restaurantul lui, care are ceva vechime și este cunoscut pentru turiști și pentru specificul românesc pe care-l servește aici. Noi suntem aici să testăm și să ne dăm cu părerea”, spune Matei Teodoru în clipul video care are aproape 50.000 de vizualizări pe YouTube, în aproximativ două săptămâni.

Ce prețuri are Mircea Dinescu în restaurantul său

Celebrul vlogger a comandat salată de boeuf, chiftele marinate, copan de rață, cartofi cu rozmarin, chifle de casă, ciorbă de pui a la grec și un suc de portocale, dezvăluind și cât a plătit pentru fiecare preparat în parte.

„E tare amuzant meniul de aici, pentru că fiecare preparat are o denumire amuzantă. Am luat pentru antreuri o salată de boeuf și o ciorbă de pui a la grec. Avem un total de 212 lei pentru două persoane, ceea ce include, totuși, un antreu, o ciorbiță, două feluri principale și băutura. Mi se pare destul de ok pentru Centrul Vechi. Nu e nici puțin.

Cu tot cu tips avem 233 de lei. Te poți încadra în bugetul acesta la multe restaurante bune din București. Pentru, totuși, persoanele care frecventează Centrul Vechi, cred că o să fie decent, să spunem așa. Mai ales dacă vine un străin și transformă prețurile în euro, 45 de euro pentru o masă de două persoane o să zică că e destul de ok”, a spus Matei Teodoru.

După cum se poate observa pe nota de plată, tânărul vlogger a plătit 31 de lei pentru o porție de salată de boeuf, 34 de lei pentru ciorba de pui a la grec, 19 lei pentru cartofii cu rozmarin, 65 de lei pentru copanul de rață, 38 de lei pentru chiftelele marinate, 8 lei chiflele de casă și 17 lei sucul de portocale.

