Alături de un asociat, Dani Oțil deține un restaurant în București, situat în cartierul Herăstrău, pe Strada Aron Cotruș nr. 20. Chiar dacă în această perioadă prezentatorul se află în Malta, afacerea merge mai departe, iar localul continuă să atragă clienți prin preparate rafinate și un meniu cu prețuri pe măsură.

Prețurile la restaurantul lui Dani Oțil

La capitolul mic dejun, o omletă costă 48 de lei, același preț având și French toast-ul. Pentru cei care preferă un preparat mai deosebit, Turkish eggs se găsesc la 52 de lei. Un alt fel popular din meniu este combinația clasică de ouă ochiuri cu cartofi prăjiți, brânză rasă și cabanos, tot la 48 de lei.

La categoria supe, restaurantul oferă o singură variantă: supă de cocoș de curte cu găluște, la prețul de 38 de lei.

Pentru felurile principale, prețurile urcă semnificativ. O pulpă de rață la cuptor costă 82 de lei, la fel și șnițelul din aripioară de porc cu cartofi. Cei care vor un preparat deosebit pot alege saramura de caracatiță, care ajunge la 120 de lei.

Meniul include și o selecție de pizza, cu prețuri cuprinse între 48 și 78 de lei, în funcție de ingredientele alese.

Ce face Dani Oțil în Malta

La sfârșitul lui septembrie au început filmările pentru sezonul 3 din Power Couple, într-o nouă locație din Malta. Dani Oțil, în postura de prezentator, a vorbit cu mult entuziasm despre noul sezon al show-ului de la Antena 1.

Nouă cupluri de vedete au acceptat provocarea celui de-al treilea sezon din formatul care le va arăta că zona de confort este făcută doar pentru a ieși din ea, iar limitele personale apar doar pentru a se vedea că pot fi depășite. Departe de casă, de planurile de zi cu zi, aceștia vor avea parte de probe provocatoare și de clipe care le vor oferi amintiri pentru toată viața. Power Couple, emisiunea care va putea fi urmărită la Antena 1 și pe AntenaPLAY, este aproape de startul filmărilor.

Prima noutate a acestui sezon este schimbarea locației. Dacă în primii doi ani, cuplurile au ajuns pe insula Gozo, din Malta, toamna lui 2025 îi va purta în inima Maltei, o țară plină de istorie și de locații care au devenit reper pentru marile producții cinematografice! Aici, într-o vilă pe mai multe etaje, cele nouă perechi vor locui, atât timp cât rezistă în competiție.

Spațiul va fi unul generos, cu mai multe living-uri în care și vor putea petrece timpul liber împreună, dar și cu acces la o piscină pe acoperiș, de unde vor putea vedea toate împrejurimile.

ADDA și Cătălin. Ariana și Mitzuu. Cătălina și NiCK. Claudia și Andrei. Dilinca și Mădălin. Luiza și Cătălin. Maria și Oase. Sandra și Răzvan. Simona și Marius. Perechile care au avut curajul să accepte participarea, de această dată, sunt în Malta, au predat telefoanele, înaintea startului filmărilor. Rămâne de văzut cum se vor descurca.

