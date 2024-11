Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale din 2024, și-a exercitat dreptul de vot duminică dimineața, 24 noiembrie, la Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” din Capitală. Cu zâmbetul pe buze, Elena Lasconi a marcat momentul într-o notă amuzantă, aducând cafea, ceai și prăjituri „fără blat” pentru membrii comisiei. „E important asta, fără blat!”, a spus candidata, aluzie la valorile de corectitudine și transparență promovate în campania sa.

Elena Lasconi a purtat un palton de 400 de euro în ziua alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie

În ziua alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie, Elena Lasconi a venit îmbrăcată într-un palton bej de la Ted Baker, în valoare de aproximativ 400 de euro, și a purtat un ghiozdan Tommy Hilfiger de 150 de euro. La mână, candidata USR la alegerile prezidențiale din 2024 purta trei brățări în culorile drapelului, albastru-galben-roșu.

„Am votat cu încrederea că astăzi nimeni nu o să-și facă bagajul să plece într-o altă țară”

După ce a ieșit din secția de votare, Elena Lasconi a declarat:

„Am votat cu încrederea că astăzi nimeni nu o să-și facă bagajul să plece într-o altă țară, într-o țară în care să funcționeze instituțiile statului, într-o țară în care să ai parte de o școală bună pentru copilul tău, de un spital în care să fi tratat. Am votat cu încrederea că 1116 români nu au murit degeaba în 1989 și că putem să continuăm ce am început atunci. Am votat cu încrederea că vom avea o Românie pentru toți, nu doar pentru unii. Vă mulțumesc foarte mult”.

Emoțiile sunt foarte puternice pentru candidata USR la alegerile prezidențiale din 2024: „Da, încă nu tremur foarte tare, dar de ieri am simțit o presiune imensă. Toată lumea îmi povestea despre propriile emoții, fără să se gândească la ceea ce simt eu. Cred însă că astăzi putem face o schimbare semnificativă pentru România. Iubesc această țară și voi continua să lupt pentru ea!”.

De asemenea, Elena Lasconi a menționat că fiica ei, Oana, care locuiește la Paris a votat-o deja de vineri.

Cum arată buletinul de vot pentru alegerile prezidențiale din 24 noiembrie!

