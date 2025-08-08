Participanții vor fi cazați la hotelul Passalacqua, o vilă istorică din secolul al XVIII-lea, situată în Laglio, aproape de reședința familiei Clooney. Programul include cine gourmet, recepții private și evenimente culturale în locații emblematice, toate în compania celebrului cuplu de la Hollywood.

Oferta, descrisă drept „philanthropic travel experience”, îmbină turismul de lux cu scopul umanitar, fondurile fiind destinate susținerii jurnaliștilor închiși pe nedrept și a organizațiilor pentru drepturile femeilor din întreaga lume.

Pachetul de bază pornește de la aproximativ 160.000 de euro pe cameră, sumă ce include cazarea la Passalacqua în regim de „double occupancy”. La aceasta se adaugă o donație minimă de 60.000 de dolari pe persoană către fundația Clooney. Potrivit unor surse internaționale, costul final pentru o experiență completă poate ajunge la 250.000 de euro per invitat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

Doar 16 persoane vor avea acces la acest eveniment ultra-select, ceea ce garantează interacțiuni directe cu George și Amal Clooney. Programul cuprinde o recepție de bun venit, un garden party găzduit de cuplu și cine în locații iconice, precum Villa del Balbianello, unde s-au filmat producții precum „Star Wars: Episodul II” și „Casino Royale”.

Recomandări Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani

Astfel, Clooney Foundation for Justice poate strânge până la 4 milioane de dolari în cele cinci zile!

Pe parcursul celor cinci zile, participanții vor beneficia de mese pregătite de chefi de top, degustări de vinuri fine și spectacole de muzică live. O seară specială este programată la Teatro Sociale di Como, unde vor fi prezentate momente artistice menite să celebreze puterea poveștilor și a expresiei culturale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE