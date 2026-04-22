Pentru mulți proprietari de pe litoral, promovarea începe în primăvară. Pentru Mihai Trăistariu, însă, lucrurile stau diferit.

„Le am date pe toate de 1 Mai. Eu sunt hărnicuț să zic așa, de la 1 ianuarie le postez, la 2-3 zile le fac câte o postare sau mă mai duc și fac un live de pe plajă: ‘Hai la mare! Hai cu rezervările!”, a declarat artistul potrivit Wowbiz.

„Deci nu aștept să vină din senin. E de muncă în fiecare an să vină alți și alți clienți. Unii se întorc, sunt din cei vechi, se întorc cu prieteni, cu alte familii, dar unii vor să meargă și în alte locuri, se duc prin străinătate și atunci mai fac pauză și trebuie să găsești alți și alți clienți”, a spus Mihai Trăistariu.

„Asta e rețeta de business, trebuie să cauți tot timpul clienți”, a punctat artistul.

De asemenea, Mihai spune că în fiecare an se întâmpla ca apartamentele lui să fie închiriate cu mult timp înainte de sezonul estival. „Așa că la mine tot timpul e plin. Cam trei sferturi de vară e deja rezervată, iar la 1 Mai am totul dat”, a declarat acesta.

Pentru cei care caută variante mai accesibile, Mihai Trăistariu oferă cazare în garsonierele sale din Mamaia Nord, la doar 100 de metri de plajă.

„Păstrez și în acest an tarifele din anii trecuți, n-am scumpit deloc, căci nu vreau să-mi pierd clienții, pentru câteva sute de lei în plus”, a declarat Mihai Trăistariu înainte de Paște.







