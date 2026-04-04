Paște la Conacul „Sfânta Ana” deținut de Monica Anghel

Pentru cei care își doresc liniște, Conacul „Sfânta Ana” din Berevoești, județul Argeș, deținut de Monica Anghel, poate fi alegerea ideală. Amplasat într-o zonă de poveste, între Mănăstirea Nămăiești, Corbii de Piatră și Cetățuia, locul promite o experiență autentică. Artista și familia sa au pregătit un sejur complet în perioada 10-13 aprilie 2026, care include cazare în cele 7 camere ale conacului, mic-dejun, cină și masa tradițională de Paște, la prețul de 2.500 de lei/persoană. Copiii sub 4 ani beneficiază de gratuitate, iar în apropiere pot fi vizitate și alte locuri încărcate de spiritualitate, precum Mănăstirea Aninoasa sau Schitul Neagoe Basarab. „Vă invităm să petreceți sărbătorile de Paște într-un loc în care ne-am pus tot sufletul pentru a vă face să vă simțiți «acasă»”, a declarat Monica Anghel.

Paște la hotelul din Brașov al Simonei Halep

Într-o notă elegantă și modernă, Simona Halep propune un sejur de patru stele în Brașov, unde luxul se îmbină cu tradiția. Pentru 380 de euro de persoană, în perioada 10-13 aprilie 2026, turiștii beneficiază de cazare cu mic-dejun, preparate tradiționale, acces la SPA și activități speciale pentru Noaptea de Înviere. Atmosfera este completată de momente speciale, precum focul de tabără din seara de Paște, vinul fiert și poveștile spuse într-un cadru relaxant. „Te așteptăm într-un refugiu elegant, unde diminețile încep domol, cu mic-dejun inclus, arome proaspete și priveliști care îți dau timp să te reconectezi cu tine și cu cei dragi”, a spus Simona Halep.

Paște la hotelul lui Gheorghe Hagi

Pentru iubitorii de mare, Gheorghe Hagi vine cu o ofertă atractivă la hotelul său din Mamaia. În perioada 11-13 aprilie 2026, turiștii pot alege pachete între 678 de euro pentru două nopți și 799 de euro pentru trei nopți, pentru două persoane. Oferta include cazare cu mic-dejun, tur ghidat la Cazinoul din Constanța, cină festivă, prânz pascal cu muzică live, dar și o primire tradițională cu ouă roșii, vin și cozonac. În plus, copiii se pot bucura de activități dedicate, precum vânătoare de ouă și ateliere de încondeiat.

Mihai Trăistariu oferă cazare în garsonierele sale din Mamaia Nord

Pentru cei care caută variante mai accesibile, Mihai Trăistariu oferă cazare în garsonierele sale din Mamaia Nord, la doar 100 de metri de plajă. Prețurile pornesc de la 250 de lei pe noapte, iar artistul promite că nu le va crește, cel puțin în extrasezon. „Păstrez și în acest an tarifele din anii trecuți, n-am scumpit deloc, căci nu vreau să-mi pierd clienții, pentru câteva sute de lei în plus”, a declarat Mihai Trăistariu pentru Click!

Fie că alegi liniștea muntelui, rafinamentul unui hotel de lux sau briza mării, ofertele vedetelor pentru Paștele 2026 demonstrează că sărbătorile pot deveni o experiență completă, în care tradiția și relaxarea merg mână în mână.