Gabriela Cristea, una dintre cele mai longevive prezențe din lumea televiziunii românești, se află sub lupa publicului de mulți ani. Deși este urmărită de o mulțime de oameni, în ultima perioadă, vedeta pare să fi fost atacată aspru, în special în privința aspectului fizic.

În fața valului de comentarii răutăcioase, Gabriela Cristea a decis să nu mai tacă și a răbufnit, oferindu-le o replică răutăcioșilor. Prezentatoarea TV a abordat deschis subiectul transformărilor prin care a trecut corpul său și a explicat de ce a acumulat kilograme în plus.

„Mie mi se pare că înainte de a fi frumos, trebuie să fii sănătos. Sunt mulți care îmi spun că ar trebui să îmi fac operație de lipo. Da, poate ar trebui să îmi fac, dar doar dacă simt eu că trebuie să fac chestia asta.

Eu îmi accept și vârsta, și transformările prin care am trecut. M-am îngrășat pentru că am făcut doi copii și din cauza nesimțirii pentru că am mâncat în timpul sarcinii. Mi-am asumat lucrul ăsta, mi-am asumat transformările”, a spus Gabriela Cristea în mediul online.

În plus, vedeta a mărturisit că, deși este constant criticată, își acceptă vârsta și transformările naturale prin care trece corpul său la 49 de ani. Gabriela Cristea a subliniat că sănătatea sa este pe primul loc, în fața oricărui aspect estetic.

„Mi se pare ipocrizie să îți faci ceva și să zici că a fost de la natură”

Un alt subiect des întâlnit în mesajele primite de vedetă a fost legat de dantura sa, mulți sfătuind-o să își pună fațete. Gabriela a abordat și acest aspect, explicând că prioritățile sale sunt diferite.

„În ultima perioadă am primit mai multe mesaje că ar trebui să îmi pun fațete, dar la modul: «Ce stai cu dinții ăia? Pune-ți și tu fațete să fii în rând cu lumea!» Nu știu dacă știți care sunt regulile pentru fațete, dar sunt foarte dure.

Practic, când îți pui fațete, nu mai ai voie să mănânci nimic, nici măcar să muști dintr-un măr. Totul trebuie să fie cât mai moale. Pe dedesubt este un dinte care este pilit. Îți strică dintele tău. Mie mi se pare că atâta timp cât ai ce îți trebuie de la natură, nu ar trebui să te hazardezi și să îți pui ceva artificial. Doar în cazuri extreme, în care ar trebui să intervină pe zona de sănătate.

Dacă am să-mi fac vreo intervenție, fiți siguri că am să recunosc. Mi se pare ipocrizie să îți faci ceva și să zici că a fost de la natură”, a mai spus Gabriela Cristea.

