Mugur Mihăescu, 54 de ani, celebru pentru grupul de umor ”Vacanța Mare”, care a fost un boom în anii ”90 și la începutul anilor 2000, a fost invitatul ultimei ediții a emisiunii-maraton ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D.

Olteanul a povestit diverse episoade din viața sa, care nu a fost marcată doar de împlinirile vieții de artist sau ale omului de afaceri prosper, cu localuri și cu proprietăți în Centrul Vechi al Capitalei.

”Mi-am făcut visele la 30 și ceva de ani”

”Câte milioane de euro v-a adus în conturi Vacanța Mare?”, l-a chestionat Denise Rifai pe interlocutorul ei.

Dezinvolt și destins pe durata interviului-maraton, Mugur Mihăescu a răspuns: ”Destule. Multe. Nu mai știu. Nu ne-am făcut un scop din bani. Cum îi făceam, îi și cheltuiam. Îi luam cu noi în mormânt?! Mi-am făcut visele la 30 și ceva de ani, cu mașini, cu case. Sfătuiesc pe toată lumea, trăiți-vă viața, rămâneți cu amintirile! Ne-am gândit și la zile negre, am pus ceva deoparte. Am câștigat cât am și dăruit. Advertising-ul a generat zeci de milioane de euro. De ce să fii sărac?! Puteam să plec să stau ca pașa în toate țările, dar am rămas aici. M-a bătut gândul de o mie de ori, dar n-am putut face pasul ăsta să plec, să trăiesc în altă țară”, a mărturisit Mugur Mihăescu.

Vrea să-și vândă uriașa vilă

A avut un parc auto impresionant, în care au strălucit Lamborghini Gallardo, Porsche Boxter și Mercedesuri, dar și un Harley Davidson. Are o vilă uriașă în zona de nord a Capitalei, despre care presa a scris la un moment că ar avea un dispozitiv menit s-o facă să se învârte după soare, pentru luminozitate. ”Dacă se învârte după soare? Mai am un pic și nu mai pot s-o opresc!”, s-a amuzat comediantul. ”Casa mi-a rămas mare. Mi-a rămas mare! Când era copilul (n.red fata, Ivona, 22 de ani, studiază la Londra) și erau petreceri la piscină și tabere, era minunată pentru comunitatea aia. Acum, m-am apucat să renovez casa, apoi să mă mut, nu știu, să o închiriez, s-o vând”, a dezvăluit artistul, care a transmis că acum are o mașină electrică și preferă să meargă prin oraș cu un scuter Vespa.

”Am plâns de foame fizic. Banii fac bine când îi ai”

”Nu știu dacă banii m-au schimbat, dar ei fac bine. Poți să aduci educație pentru copii, asta e primordial, apoi poți să-ți creezi amintiri. Sunt tobă de amintiri! Mă oftic că s-au adunat multe, iar cu unele se laudă alții, deși sunt ale mele. Nu mi-am făcut un scop în sine din bani, au venit natural. Nu m-a luat cineva de pe stradă, am creat zi și noapte, scriam zi și noapte, scriam și cântam. Am plâns de foame fizic. La 22 de ani, plângeam de foame, serios! Mergeam pe lângă fabrica de biscuiți din Craiova, plângeam, că mi-era foame. Nu doresc nimănui să cunoască foamea fizic, dar greutățile te modelează în viață. În viață, îți trebuie educație și ceva care să te motiveze, să-ți pună mintea la contribuție”, a admis bărbatul de 54 de ani.

PARTENERI - GSP.RO În avionul prăbușit cu milionarul Dan Petrescu se aflau și fetele fostului comentator de Formula 1, Miki Alexandrescu

Playtech.ro ȘOC! Lidia Buble, dialog SEXUAL cu un actor român de la Pro TV. Mulți s-ar rușina să aibă astfel de discuții

Observatornews.ro Cine sunt cele opt victime ale accidentului aviatic din Italia. Două familii distruse complet

HOROSCOP Horoscop 4 octombrie 2021. Peștii se vor simți constrânși să se comporte într-un anume fel, unul care nu le convine

Știrileprotv.ro Sfârșitul crunt al caricaturistului care l-a desenat pe profetul Mohamed cu trup de câine. Tragic ce a pățit aseară

Telekomsport A murit unul dintre cei mai cunoscuţi foşti miniştri. Avea 78 de ani

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!