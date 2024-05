În ediția din 19 mai a emisiunii „iUmor” de la Antena 1, Andreea Vînătoru, tânăra care a făcut balet de performanță timp de 14 ani, a urcat pentru a doua oară pe scena show-ului. Ea a încântat privirile tuturor celor din sală, într-un moment de stand-up comedy combinat cu balet.

„Nu o mai întrerupeți, că se dezbracă!”, a fost reacția lui Cătălin Bordea, imediat ce tânăra și-a început momentul despre relația femeilor cu mâncarea: „Toți băieții, atunci când încearcă să mă agațe, reacția mea e «hai, mă, că abia ce-am mâncat o apă plată cu lămâie!»”.

„Mie mi-a plăcut mult momentul tău, am râs. Bine, am uitat tot ce ai spus, dar a fost amuzant!”, a recunoscut Cosmin Natanticu, în vreme ce Cheloo i-a mărturisit: „Eu te-am privit direct în ochi. Îți mulțumim că ai venit să ne demonstrezi că baletul nu moare!”. Cătălin Bordea nu a fost deloc impresionat de numărul ei și nu i-a acordat un Like pentru a trece în etapa următoare.

„Sunt puțin tristă că nu am trecut mai departe la iUmor din cauza votului lui Bordea”

Deranjată de votul lui, Andreea Vînătoru a reacționat în mediul online la adresa juratului de la „iUmor”. „Sunt Andreea Vânătoru și sunt puțin tristă că nu am trecut mai departe la iUmor din cauza votului lui Bordea. La Cheloo nu mă așteptam să-mi dea like. El urăște oamenii în general. Nu aveam așteptări”, și-a început ea confesiunea în mediul online, conform Fanatik.

Recomandări Video cu bătaia dintre Florin Roman și Dan Vîlceanu din Parlament. În imagini se vede cum membrii PNL se bruschează

„Dar Bordea chiar a fost misogin cu mine în acea seară. Acum, după ce i-a făcut fosta nevastă, înțeleg că poate el urăște, a ajuns să urască femeile. Dar, în schimb, cred că iubește porumbeii”, a răbufnit concurenta iUmor pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Cătălin Bordea a divorțat de Livia, care are o relație cu cântărețul Spike

Anul 2023 a fost unul dificil pentru Cătălin Bordea, care a divorțat de Livia, soția care îi era alături de mai bine de 10 ani. Mariajul lor a luat sfârșit la notar, de comun acord. Ea deja și-a refăcut viața cu Spike, bunul prieten al comediantului, care a fost chiar și cavaler de onoare la nunta lui.

Urmărește-ne pe Google News