De Livia Lixandru,

Cătălin Botezatu a povestit pentru revista VIVA! cum a început calvarul, după ce medicii l-au anunțat că suferă de cancer la colon.

„Într-adevăr, în ultima perioadă, am trecut printr-o perioadă a vieții mele extrem de grea, printr-o cumpănă fantastică, pentru că, așa cum am povestit, am trecut razant, dar razant, pe lângă cea de care ne temem cu toții, dar care, la urma urmei, face parte din acest circuit al existenței noastre, moartea.

Așadar, mi-a fost greu, pentru că nu este ușor să afli dintr-odată – spun dintr-odată, pentru că eu sunt un om care se controlează permanent, aș spune că sunt obsedat de analize, și de analize amănunțite – că am cancer. Stai liniștit așa și, dintr-odată, te trezești că, în urma unei simple analize și a unui simplu apendic inflamat, afli că ai o tumoare de natură cancerigenă, ai cancer.

Efectiv, în momentul acela, poate alți oameni ar fi reacționat negativ, ar fi plâns, ar fi urlat. Eu doar am întrebat: „Care e următorul pas? Pentru că eu cred că, în astfel de momente, oamenii trebuie să fie pozitivi și să găsească soluții. Eu nu am privit boala asta ca pe una fatală. M-am și ferit să îi spun numele, spuneam că am niște tumori, că sunt niște celule rele, cred că era o formă de negare cumva în subconștientul meu”, a declarat Botezatu pentru revista VIVA!.

Cătălin Botezatu a povestit și despre problemele grave de sănătate cu care s-a confruntat în urmă cu mulți ani.

„Da, la vremea respectivă a mai fost, dar într-o formă ușoară, o formațiune tumorală, operată cu laser undeva la Detroit. Pe aceea nici nu am pus-o la socoteală, pentru că a fost atât de simplu, nu am fost „măcelărit”, ca acum. Gândiți-vă că mi s-au efectuat patru operații în mai puțin de trei săptămâni și abdomenul meu arată ca și cum ar fi un câmp de luptă sau o țintă la care se trage încontinuu.

Deci, ceea ce mi s-a întâmplat cu ani în urmă a fost apă de ploaie față de ce se întâmplă acum. Acum am făcut complicații conexe, pentru că sunt cardiac și am probleme cu coagularea sângelui… Dar, să știți, o spun cu mâna pe inimă pentru toți cei care trec poate prin situații similare cu a mea, nu am privit boala asta nicio secundă ca pe una nevindecabilă, și m-a ajutat că nu am căzut psihic decât pe termen scurt.

Da, am avut momente de deznădejde când vedeam că nu pot să beau apă singur, că nu pot să merg decât susținut, că nu mă pot ridica din pat singur… Dar am știut că o să fiu bine și psihicul ajută mult să te recuperezi”, a povestit Cătălin Botezatu pentru revista VIVA!.

Citeşte şi:

Nu IT-iștii produc cei mai mulți bani în România. Află care este cel mai profitabil domeniu

Ecaterina Ladin, actrița din „Las Fierbinți”, e strigată „Dalida”, în piață:”Mai primesc și un pătrunjel gratis”

Cristi Borcea, prima apariție după eliberare

GSP.RO Ce pensie are Ilie Năstase, de fapt! Talonul, arătat în direct: „Un general maior în rezervă ia doar...”