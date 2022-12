„Te iubesc @catalinbotezatu1 ❤️❤️❤️ ! Călătorim prin viață de zeci de ani împreună și avem atâtea amintiri minunate.

Îți mulțumesc azi încă o dată că exiști în viața mea și îți urez încă 10000 de ani fericiți să trăiești! Nu uita că avem mult de mers de azi înainte forever together❤️❤️❤️? #happybirthday #mybrother❤️ #foreverfamily”, i-a transmis impresara designerului.

Despre Cătălin Botezatu

Și-a început cariera în modă în anul 1984 ca manechin al casei de modă Venus, condusă de Zina Dumitrescu. În anul următor, a primit, la Frankfurt, titlul de cel mai bun manechin al anului în Europa.

A urmat cursurile Institutului European de Modă din Milano, unde l-a avut ca profesor pe celebrul Gianni Versace, care și-a lăsat amprenta pe multe din viitoarele sale creații. Creatorul italian l-a ales să lucreze timp de șase luni în celebrele Ateliere Versace de la Milano. La scurt timp după reîntoarcerea în țară, Cătălin Botezatu a devenit director de stil al casei de modă Europa din București, după care și-a înființat propria casă de modă, Delphi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Recomandări Sub 3% dintre români încap în adăposturile de protecție civilă în cazul unui dezastru. Unele state europene raportează 80%

În anul 2000, în Egipt, a devenit primul creator de modă din lume care a obținut permisiunea de a face un shooting în perimetrul site-urilor antice pentru colecția Egyption, fapt considerat fără precedent în lumea modei. În același an, piesele din Egyption captează atenția publicului în cadrul a două memorabile prezentări de modă la Cairo și Luxor.

În octombrie 2007, a devenit primul creator de modă care a realizat o prezentare de lenjerie în timpul unei curse aeriene, la altitudinea de 10.000 de metri, pe ruta Bucuresti-Paris. La Paris, designerul român a susținut o paradă a modei în cadrul evenimentului „Heritage Mode et culture – Paris 2007”, organizat la Ambasada României, sub înaltul patronaj al Ministerului Afacerilor Externe.

În 2014 și 2015, creatorul român a fost sistematic invitat la New York Couture Fashion Week, London Fashion Week, Paris Haute Couture, unde a participat cu colecții spectaculoase, pline de rafinament și stil, care i-au confirmat poziția de lider pe piața modei europene.

În 2016 a prezentat la New York Couture Fashion Week superba colecție Spirit of India. Fashion show-urile internaționale continuă în 2017, 2018 și 2019 cu prezențe la Paris Fashion Week și New York Fashion Week, unde este aclamat pentru colecțiile Animal Instinct, Black Silver și Louis XV.

Recomandări COVID-19 nu devine mai blând cu timpul. Șase mituri despre pandemie, la trei ani de la primul caz

Colecția anului 2020, Flowers by Cătălin Botezatu, te invită într-o lume a florilor, a frumosului, a perfecțiunii. Flowers este o colecție de rochii haute couture, realizată din materiale prețioase și sofisticate, lucrate manual.

Inspirată din varietatea florală de pretutindeni, piesele sunt veritabile mostre de fantezie și visare, care te aruncă în mirajul unor vise fascinante și unice. Predomină imprimeurile florale, materialele mărgelate, paietate manual cu foarte multe aplicații și imprimeuri, organza și voalurile naturale, care dau nota regală a acestei colecții exclusive.

Creatorului îi place să își realizeze colecția începând de la pantofi și terminând cu accesoriile: cercei, inele, bijuterii, atenția la detaliu fiind una dintre caracteristicile creației sale.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Șocant ce-i spunea Gigi Becali Anamariei Prodan, despre Reghecampf. Impresara nu s-a mai abținut și a spus tot: "Nu voiam să cred așa ceva"

Playtech.ro Imagini BOMBĂ! Kate Middleton, SĂRUTATĂ de un bărbat celebru. Pozele au apărut imediat în presă

Viva.ro Oxi rupe tăcerea despre Antena 1 și Chefi la Cuțite! Imaginile din finală, care nu s-au difuzat la TV: 'Am rămas mască! La montaj...'

Observatornews.ro "Ne este greu să găsim cuvintele potrivite. Vei fi în sufletele noastre pentru totdeauna". Alexandru a murit la doar 22 de ani, într-un accident de muncă în Belgia

Știrileprotv.ro O bătrână de 82 de ani fost arestată pentru că nu și-a plătit factura la gunoi. Care era prejudiciul

FANATIK.RO Panică totală după ce doi părinți au montat o cameră de supraveghere în camera bebelușului. Descoperirea i-a îngrozit

Orangesport.ro Îndrăgita prezentatoare TV a fost agresată sexual în scara blocului! Atacatorul i-a pus cuţitul la gât. Primele informaţii

HOROSCOP Horoscop 4 decembrie 2022. Balanțele au șansa de a se întoarce la anumite aspirații la care au renunțat vara trecută, din diverse motive

PUBLICITATE Povestea unui ofițer care s-a întors pe mare la doar două luni după operația care l-a salvat de cancer