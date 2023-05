Charles, cel mai longeviv moștenitor la tron din istoria Marii Britanii, a fost încoronat sâmbătă, 6 mai, la Westminster Abbey, într-o ceremonie care a urmat tradiția încoronărilor din trecut, dar care a fost, cu toate acestea, mai puțin pompoasă și mai scurtă ca durată decât cea a regretatei sale mame, regina Elisabeta, din anul 1953.

Pentru evenimentul istoric la care a luat parte cuplul prezidențial, prima-doamnă a ales o rochie verde până la genunchi, un machiaj discret și părul prins într-un coc simplu. Carmen Iohannis a ales să fie îmbrăcată de un designer român, iar aceeași alegere a făcut-o și principesa Margareta. Irina Schrotter a fost cea care s-a ocupat de ținute pentru încoronarea regelui Charles al III-lea.

„Onorați să asigurăm ținuta Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Regale a României, în calitate de furnizor oficial al Casei Regale a României, și ținuta primei-doamne a României, Carmen Iohannis, la ceremonia de încoronare a regelui Charles al III-lea”, a scris creatoarea pe un site de socializare, acolo unde a publicat și fotografiile realizate în ziua încoronării.

Cătălin Botezatu a analizat ținutele alese, iar cea purtată de Carmen Iohannis nu a fost deloc pe placul acestuia. În schimb, celebrul designer apreciază apariția principesei Margareta.

„Principesa Margareta este îmbrăcată impecabil pentru un astfel de eveniment. Poartă exact o ținută regală, o ținută ton-sur-ton. A folosit o singură culoare, albastru royal, pantofi în aceeași nuanță și un clutch potrivit. Rochia este din mătase naturală, asociată cu un mantou din brocard. Poartă perlele aferente, ținuta a fost accesorizată cu cercei foarte discreți și, nu în ultimul rând, broșa care cred că reprezintă un crin royal, semn al regalității. Nu are un machiaj strident, poartă ruj nude, exact ce se folosește în astfel de cazuri. Din ce pot observa în imagine, cred că poartă o geantă Alexander McQueen, iar ținuta este impecabilă”, a spus Cătălin Botezatu, pentru unica.ro, despre ținuta principesei Margareta.

„Nu punem la o apariție pe care o avem la casa regală un lănțișor cu cruciuliță”

Designerul a observat mai multe greșeli la ținuta purtată de Carmen Iohannis. Prima- doamnă nu a purtat cercei, ci a accesorizat ținuta cu un lănțișor cu cruciuliță. De asemenea, din spusele lui Cătălin Botezatu, nici geanta nu a fost o alegere prea fericită.

„Mantoul care acoperă rochia este, la fel, din brocard, sunt culori frumoase, pantoful este unul ok, nu a dat greș cu el. În ceea ce privește rochia cred că trebuia puțin mai cambrată, acele pliuri care se văd ar fi trebuit mult mai atent lucrate, sau poate simplul fapt că a fost închis mantoul arată acest aspect șifonat. Prima-doamnă nu are cercei, are o cruciuliță, comentabilă această alegere. Nu punem la o apariție pe care o avem la casa regală un lănțișor cu cruciuliță. La fel, geanta cu lanț nu este o alegere bună. Trebuia să opteze pentru un clutch, așa cum are principesa Margareta. În momentul în care faci o poză cu geanta cu lanț îți va sugruma umărul și îl va deforma, ceea ce a și făcut în cazul de față. Mă bucur însă că prima-doamnă a asimilat rochiile și fustele care depășesc și acoperă genunchiul”, a spus Cătălin Botezatu pentru sursa mai sus-menționată.

„Avem un cuplu prezidențial frumos, dar ar trebui să fie consiliat”

În ceea ce privește apariția lui Klaus Iohannis la încoronarea regelui Charles al III-lea, celebrul designer spune că ar fi optat pentru un alt costum.

„Președintele are o ținută clasică, putea să poarte un smoking, tuxedo sau o redingotă, dar poate nu e stilul lui. Alura, statura lui Klaus Iohannis permiteau această alegere, pentru că ar fi arătat impecabil. S-a îmbrăcat ca la o întâlnire cu niște șefi de stat, o apariție comună, dar clean. Pantalonul este puțin cam larg. Avem un cuplu prezidențial frumos, dar ar trebui să fie consiliat.”

